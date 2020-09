Chelsea enfrenta Tottenham na Copa da Liga Inglesa

Chelsea e Tottenham protagonizam clássico londrino na Quarta Rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo será realizado na terça-feira (29), às 15h45 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium. O duelo será transmitido pelo canal Fox Sports. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

O duelo da Quarta Rodada da Copa da Liga Inglesa também chama atenção na região das áreas técnicas. Assim sendo, Frank Lampard e José Mourinho, personagens icônicos na história do Chelsea, se enfrentarão em embate decisivo da competição inglesa. Em contrapartida, tanto Chelsea quanto o Tottenham apresentaram oscilações – sobre os resultados – no começo da temporada 2020/21.

Blues até agora

O Chelsea estreou com vitória na Terceira Rodada da Copa da Liga Inglesa. Atuando em Stamford Bridge, o time de Londres venceu o Barnsley por 6 a 0. Os gols do embate foram marcados por Kai Havertz (três vezes), Tammy Abraham, Ross Barkley e Olivier Giroud. Na oportunidade, a partida marcou a estreia do zagueiro Thiago Silva com a camisa dos Blues. Por outro lado, Ben Chilwell também participou do duelo e concedeu uma assistência ao francês Olivier Giroud.

Além disso, o time londrino somou um empate no jogo mais recente do calendário e válido pela Premier League. No final de semana, o Chelsea empatou com o West Bromwich em 3 a 3, os gols da equipe de Frank Lampard foram marcados por Mason Mount, Callum Hudson-Odoi e Tammy Abraham. Na primeira etapa, o WBA fez três gols e foi para o intervalo com o placar dilatado. Entretanto, o Chelsea conseguiu a igualdade no marcador após os três gols na etapa complementar.

Até o momento, o Chelsea entrou em campo em três compromissos da Premier League. Vitória contra o Brighton, derrota contra o Liverpoool e empate contra o West Bromwich. Por fim, na Copa da Liga Inglesa, vitória contra o Barnsley por 6 a 0.

O adversário

O Tottenham vai estrear na competição contra o Chelsea. A equipe da região Norte de Londres faria seu primeiro jogo contra o Leyton Orient, mas a partida não foi realizada. O jogo entre os times de Londres, válido pela Terceira Rodada, não foi iniciado em decorrência do cenário de atletas do Leyton Orient diagnosticados com Covid-19. Consequentemente, o Tottenham avançou diretamente para a fase seguinte e protagonizará o clássico contra o Chelsea.

Sobre Leyton e Tottenham, confira um trecho do documento emitido pela EFL, entidade reguladora da Copa da Liga Inglesa. “A direção da EFL determinou que de acordo com a Regra 5.1, o clube [Leyton Orient] não foi capaz de cumprir suas obrigações de concluir a disputa do jogo por ordens do Conselho [de Waltham Forest Borough] e, portanto, perderá o duelo”, segundo a entidade.

Por isso, o Tottenham avançou para a Quarta Rodada e terá um novo – o primeiro, na verdade – compromisso contra uma equipe londrina: o clássico contra o Chelsea.

Histórico de confrontos (Premier League)

Segundo o head-to-head da Premier League, as equipes londrinas se enfrentaram em 56 oportunidades na competição desde 1992/93. O Chelsea venceu 30 jogos, 19 empates foram computados e sete vitórias do Tottenham. Os Blues marcaram 102 gols, enquanto o Tottenham fez 55 tentos. Além disso, foram distribuídos 213 cartões amarelos em 56 jogos na competição: 100 para o Chelsea e 116 para o Tottenham. Por fim, 10 cartões vermelhos para as equipes: quatro ao Chelsea e seis atribuídos ao Hotspur.

Por outro lado, as equipes protagonizaram a final da Copa da Liga Inglesa em 2015. O jogo foi realizado em Wembley e a equipe de Stamford Bridge levou a melhor por 2 a 0, gols de John Terry e Diego Costa. Essa foi a última conquista do Chelsea na Copa da Liga Inglesa. Na época, o time londrino entrou em campo com a seguinte formação. Cech, Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta, Ramires, Cahill, Fabregas (Oscar 88), Willian (Cuadrado 76), Diego Costa (Drogba 91), Hazard.

Por fim, o Tottenham mediu forças contra o Chelsea da seguinte forma. Lloris, Walker, Dier, Vertonghen, Rose, Bentaleb, Mason (Lamela 71), Chadli (Soldado 80), Eriksen, Townsend (Dembele 61), Kane

Último jogo (Carabao Cup)

24/01/2019 – Chelsea 2×1 Tottenham (pênaltis: Chelsea 4-2)

2º jogo da semifinal (1º jogo – Tottenham 1-0) – Stamford Bridge, Londres.

Gols (tempo regulamentar): Kanté e Hazard; Llorente

Gols (penalidades máximas): William (gol), Azpilicueta (gol, Jorginho (gol), David Luiz (gol) / Eriksen (gol), Lamela (gol), Dier (fora), Lucas Moura (Kepa defendeu)

Escalação Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz e Emerson; Kanté, Jorginho e Barkley; Pedro, Giroud e Hazard.

Suplentes que participaram do jogo: Kovacic e William

Técnico: Maurizio Sarri

Escalação Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen e Davies; Dier, Sissoko, Winks e Eriksen; Lamela e Llorente.

Suplentes que participaram do jogo: Danny Rose, Sánchez e Lucas Moura

Técnico: Maurício Pochettino

Prováveis escalações

Segundo a prévia do site WhoScored, o Chelsea deve entrar com a seguinte formação. Edouard Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma e Chilwell; Jorginho e Barkley; Mount, Havertz e Hudson-Odoi; Giroud. O técnico do Chelsea é Frank Lampard.

Por outro lado, o portal aponta o Tottenham com sua formação inicial da seguinte maneira. Hart; Aurier, Alderweireld, Dier e Reguilón; Ndombele, Fernandes; Lamela, Alli e Bergwjin e Kane. O técnico do Tottenham é José Mourinho.

Fique de olho

O Fique de Olho, normalmente, diz respeito ao atleta de destaque do time rival. Entretanto, para Tottenham e Chelsea, vamos ressaltar o duelo das áreas técnicas. Porém, tanto José Mourinhio quanto Frank Lampard começaram claudicantes na temporada 2020/21. O ex-camisa 8 do Chelsea soma um vitória, um empate e uma derrota na Premier League. Por outro lado, a goleada maiúscula contra Barnsley e o poder de reação no jogo contra o West Bromwich deixaram uma impressão positiva.

Além disso, José Mourinho, ex-treinador do Chelsea e agora no Tottenham Hotspur, apresenta uma campanha semelhante ao Chelsea na Premier League. Derrota para o Everton, vitória contra o Southampton e empate contra o Newcastle. Por outro lado, o Tottenham acumula duas vitórias na Europa League (Lokomotiv Plovdiv e Shkendija), mas ainda não estreou oficialmente na Copa da Liga Inglesa.

Curiosidades

As equipes conquistaram nove edições da EFL Cup. Inicialmente, o Chelsea venceu cinco edições. Por outro lado, o Tottenham venceu quatro taças. O maior vencedor é o Liverpool com oito conquistas da Copa da Liga Inglesa.

A última conquista do Chelsea, na Copa da Liga Inglesa, foi na temporada 2014/15. Além disso, o Tottenham foi o adversário do clube de Stamford Bridge na final. O time da Fulham Road venceu o duelo por 2 a 0, gols de John Terry e Diego Costa. Leia o texto do Chelsea Brasil sobre a conquista de 2015

A última conquista do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa, foi na temporada 2007/08. O Chelsea foi o adversário do clube do norte de Londres na final. O placar final de 2 a 1 foi obtido com os gols de Berbatov e Woodgate para o Hotspur. Em contrapartida, Drogba fez o tento do Chelsea.

Informações da partida

Data: 29 de setembro de 2020

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Competição: 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2020/21

Local: Tottenham Hotspur Stadium – Londres, Inglaterra

Árbitro: Lee Mason

Assistentes: Mark Scholes e Timothy Wood

Quarto árbitro: Andre Marriner

