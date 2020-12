Chelsea enfrenta Leeds em duelo válido pela Premier League

Em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League, o Chelsea recebe o Leeds United no estádio Stamford Bridge. O duelo está agendado para sábado (5), às 17h00 (horário de Brasília), com transmissão pelo serviço de streaming DAZN.

Os Blues chegam embalados após a grande vitória contra o Sevilla por 4 a 0 pela Uefa Champions League. Os quatros gols foram anotados pelo francês Giroud. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do confronto.

Os Blues até aqui

Vindo de um empate sem gols com o Tottenham de José Mourinho em casa, o Chelsea é o terceiro colocado na Premier League 2020/21. A equipe de Stamford Bridge soma 19 pontos em 10 jogos. Ao todo, o Chelsea tem cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. Os Blues dividem a posição de melhor ataque da competição com o Liverpool, ambas equipes anotaram 22 gols até aqui. Ademais, o clube londrino está há 12 jogos sem perder e chegam embalados para o confronto.

Em 75% dos últimos quatro jogos realizados em casa pelo Chelsea, na Premier League, foi marcado mais de 3,5 gols. Para essa partida, Frank Lampard terá novamente todos os seus atletas disponíveis. Atletas que não estiveram na partida de meio de semana contra o Sevilla estarão aptos para enfrentar o Leeds. Portanto, estarão com energias renovadas para o confronto.

O adversário

Os The Whites se encontram na 12ª posição, com 14 pontos. Comandados por Marcelo Bielsa, a equipe vem oscilando em algumas partidas, mas está surpreendendo na competição dando trabalho para alguns grandes do futebol inglês, empatando com Arsenal e Manchester City e perdendo no final da partida para o Liverpool, por 4 a 3. Os visitantes chegam embalados e motivados por vencerem o Everton fora de casa.

Como visitante, o desempenho é significativamente superior. O Leeds figura na sexta posição no ranking desse quesito da Premier League. Dos 15 pontos que disputou nessa condição conquistou nove (três vitórias e duas derrotas) tendo marcado nove gols e sofrido oito. Sem a bola, o argentino monta o time pressionando mano a mano em todo o campo, com um apoio do lateral esquerdo.

Por fim, sua metodologia requer jogadores inteligentes e de bom senso, porém, e pode se desviar contra times capazes de passar e sondar com rapidez e precisão.

Histórico de Confrontos (Premier League)

A igualdade prevalece no confronto. De acordo com o head-to-head da Premier League, 24 jogos foram realizados até aqui, sendo oito vitórias para cada lado e oito empates. Entretanto, o time comandado por Marcelo Bielsa anotou mais gols, com 28 bolas na rede contra 22 dos Blues.

Último Jogo entre as equipes (Premier League)

Chelsea 1-0 Leeds

Premier League, Stamford Bridge, 15.05.2004

Chelsea (5-4-1) Cudicini, Melchiot, Gallas, Terry (Huth 85), Bridge, Gronkjaer, Makelele, Lampard (Nicolas 90), Johnson (Stanic 82), Cole, Gudjohnsen. Substitutos não usados: Ambrosio, Crespo.

Gol: Jesper Gronkjaer 20’

Técnico: Claudio Ranieri.

Leeds (5-4-1) Carson, Richardson, Duberry, Radebe, Harte, Kelly, Matteo, Olembe (Barmby 80), Wilcox (Pennant 61), Milner, Smith.

Substitutos não usados: Allaway, McPhail, Kilgallon.

Técnico: Eddie Gray

Presença: 41.276.

Árbitro: M Dean (Wirral).

Curiosidades

A última partida entre as equipes, na temporada 2003/04, pelo Campeonato Inglês, também foi a última de Claudio Ranieiri no comando dos Blues. Isso porque no dia 31 de maio de 2004 o italiano foi demitido do comando. O técnico estava com cargo ameaçado deste que o bilionário russo Roman Abramovich assumiu o controle do clube, em julho de 2003. O italiano, que substituiu o compatriota Gianluca Vialli, vinha sendo contestado pela ausência de títulos do time inglês, mesmo após o investimento de US$ 200 milhões em contratações. Por outro lado, com a demissão de Ranieri, José Mourinho, campeão da Liga dos Campeões pelo Porto, foi contratado.

Com 68 vitórias em 83 jogos (82%), o Chelsea teve o maior sucesso em casa contra equipas promovidas de qualquer clube da Premier League. A única derrota nos últimos 57 jogos desse tipo foi de 0 a 1 para o Bournemouth em dezembro de 2015. Desde então, os Blues jogaram 13, venceram nove e empataram quatro.

Além disso, o confronto será marcado pela volta do público ao Stamford Bridge. O máximo permitido de 2.000 espectadores no sábado representará a menor multidão de todos os tempos do Chelsea em Stamford Bridge. O menor registrado para um jogo em casa competitivo foi de 3.000 estimados em 1906 para uma visita da Segunda Divisão a Lincoln City.

Fique de olho

A princípio, os Whites tiveram um bom início de temporada, mas nos últimos jogos sofreram uma queda. Por outro lado, o clube reagiu e venceu a última partida contra o Everton fora de casa. A equipe treinado por Marcelo Bielsa impressiona a todos desde sua campanha na EFL Championship. O esquadrão é muito bem treinado, ao passo que impressiona com as constantes movimentações.

O Leeds marcou em todos os jogos fora desde a subida à Premier League. Patrick Bamford é o destaque da equipe com sete gols em nove partidas. Por fim, Mateusz Klich vem fazendo grande temporada e se destacando nas assistências.

Prováveis escalações

O portal Goal publicou o preview do clássico de Londres. Segundo o site, a provável escalação do Chelsea é a seguinte: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kovacic, Kante, Mount; Ziyech, Giroud, Werner.

Por fim, o Leeds vem com: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Raphinha, Klich, Phillips, Alioski; Harrison; Bamford.

Informações da partida

Data: 5 de dezembro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília). Transmissão da DAZN.

Competição: 11ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres;

Árbitro: Kevin Friend

Assistentes: Simon Beck, Scott Ledger

Quarto árbitro: Simon Hooper

VAR: Michael Oliver

Assistente VAR: Sian Massey-Ellis.

