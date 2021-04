Chelsea vira a chave e pega o Fulham para se firmar de vez no G4

Chelsea e Fulham fazem neste sábado o derby do oeste de Londres, pela Premier League. A partida será em Stamford Bridge, às 13h30 e a transmissão fica por conta da ESPN Brasil. No primeiro turno, os dois times se enfrentaram e deu Blues, com uma vitória de 1-0, gol de Mason Mount.

Dessa vez, as duas equipes seguem com ambições diferentes. Os azuis ocupam a quarta colocação e precisam da vitória para afastar os perseguidores e se garantir no grupo que vai à UEFA Champions League no próximo ano. Por outro lado, os Cottagers ainda buscam fugir da zona de rebaixamento e estão na mesma posição quando se enfrentaram em 16/01.

Naquela oportunidade, o Chelsea ainda era o nono na tabela com 29 pontos e Frank Lampard era quem liderava a equipe. Aquele foi o último jogo dele como técnico do time.

CHELSEA vs FULHAM na HISTÓRIA

Se tem uma palavra que pode definir esse confronto, ela seria freguesia. Em 83 duelos, o lado azul venceu em 48 oportunidades, enquanto o corner rival só ganhou nove, ainda pode-se somar mais 26 empates. Quando as partidas são em Stamford Bridge, a situação é ainda pior para o Fulham: apenas dois triunfos.

A última vez em que saiu de campo vencedor, foi em março de 2006, no 1-0, gol de Luís Boa Morte, pela Premier League. E a última vitória na ponte foi na temporada 1979/80, num 2-0, quando ambos ainda disputavam a Championship. As duas derrotas azuis tiveram um intervalo de 18 jogos entre uma e outra.

Agora, o Chelsea tem uma invencibilidade de 20 partidas contra o rival local, com 12 vitórias e oito empates. E vem com uma sequência seis triunfos seguidos, marcando 13 gols e sofrendo apenas dois.

O ADVERSÁRIO

O Fulham segue lutando para deixar a zona de rebaixamento, no entanto, o time ainda não conseguiu sair dela. Chegou a ter bons momentos, mas só tirou um pouco da diferença para as equipes que estão fora do grupo a ser rebaixado.

O técnico dos Cottagers, Scott Parker, já sabe que terá desfalques para o compromisso, seja por lesão ou por questão contratual, como no caso de Loftus-Cheek. Além do atleta que pertence ao Chelsea, Kongolo, Rodak e o capitão Cairney estão fora. Outro que pode não jogar é Tete que ainda se recupera da Covid-19.

Sendo assim, o treinador inglês deve escalar a equipe com uma linha quatro defensores e tentar povoar o meio de campo, deixando Lookman e Ivan Cavaleiro como válvulas de escape pelas laterais. Aqui é possível ter uma ideia de como time deve ir a campo.

Pelo lado azul, Tuchel deve descansar algumas de suas principais peças já pensando no jogo contra o Real Madrid, na próxima quarta-feira. Kovacic já está recuperado, mas só deve ficar no banco, há a expectativa de que Thiago Silva e Kanté não comecem a partida. Gilmour, Zouma e Alonso devem aparecer nas escalações do técnico. A curiosidade fica para quem começa no comando de ataque, principalmente depois do desempenho de Timo Werner, na última terça.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea vs Fulham

Competição: Premier League – Rodada 34

Local: Stamford Bridge

Horário: 13h30

Transmissão: ESPN Brasil

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Zouma; Hudson-Odoi, Jorginho, Gilmour, Alonso; Ziyech, Mount e Havertz – Thomas Tuchel

Provável Fulham: Areola; Aina, Adarabioyo, Anderson, Robinson; Lemina, Anguissa, Reid; Cavaleiro, Lookman e Maja – Scott Parker

Arbitragem: Kevin Friend

