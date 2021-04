Chelsea pega o Palace para voltar a vencer na Premier League

De olho em retomar o caminho das vitórias na Premier League, o Chelsea vai ao Selhurst Park para enfrentar o Crystal Palace. O jogo será nesta tarde deste sábado, às 13h30, e a transmissão fica por conta da ESPN Brasil.

Os Blues chegam animados para este derby londrino após o importante resultado conquistado contra o Porto, na última quarta-feira, pela UEFA Champions League. Os dois times voltam a se encontrar já na próxima terça, em Sevilla, na Espanha, para definir quem avança às semifinais da competição.

Sendo assim, Thomas Tuchel deve mesclar a equipe para amanhã e descansar alguns de seus atletas. Já se sabe que Thiago Silva será desfalque por causa da expulsão na última rodada. Por outro lado, Roy Hodgson pode ter até sete ausências para o duelo.

CHELSEA vs PALACE na história

Os dois times já se encontraram 57 vezes somando todas as competições, e o favoritismo do Chelsea é nítido. São 30 vitórias, contra 12 do rival londrino. Se o assunto for em campeonatos ingleses, os Blues continuam tendo mais triunfos, seja jogando dentro ou fora de casa.

Os leões venceram nas últimas seis vezes em que se enfrentaram. Os Eagles ganharam apenas na temporada 2017/18, por 2-1, no Selhurst Park. Na oportunidade, Azpilicueta (contra) e Zaha marcaram, Bakayoko descontou para o time de Stamford Bridge.

O ADVERSÁRIO

O Crystal Palace está de certa forma confortável na Premier League. O time tem 38 pontos e está muito próximo de garantir seu principal objetivo que é permanecer na primeira divisão. Portanto, eles precisam de somar poucos pontos para conquistá-lo.

O técnico Hodgson desenvolveu um esquema sólido e que aproveita as características de alguns de seus principais jogadores, como Wilfried Zaha e Luka Milivojevic. Os Eagles jogam em um 4-4-2 clássico, com dois pontas rápidos e que fecham bem a linha no momento defensivo, o que pode dificultar um pouco as ambições azuis.

O jogo de sábado também marca o reencontro entre Chelsea e Gary Cahill, zagueiro que colecionou vários títulos pelo Chelsea.

FIQUE DE OLHO

Eze – Se Zaha é o líder técnico da equipe já se sabe há algumas temporadas. Nesta, um nome que tem destaque é o de Eberechi Eze. O meia inglês é o segundo na lista em participações diretas em gols, com seis, e tem média de um passe-chave por jogo. Além disso, ele cumpre papel tático muito importante fechando a segunda linha e sendo uma válvula de escape para os contra-ataques.

Pulisic – O atacante estadunidense parece estar retomando o bom momento. Isso pode ser visto no gol contra o West Brom e na bola na trave frente ao Porto. Com o jogo de volta contra os Dragões na porta, é possível que ele receba mais minutos de Tuchel e tendo a capacidade de criar espaço em jogadas individuais, pode ser um ponto importante para o Chelsea furar o bloqueio do Palace.

FICHA TÉCNICA

Evento: Crystal Palace vs Chelsea

Competição: Premier League – Rodada 31

Local: Selhurst Park – Londres

Data: 10/04/2021

Horário: 13h30 (Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil

Arbitragem: Michael Oliver

Provável Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyaté, Cahill, van Anholt; Milivojevic, Riedewald, Ayew, Eze; Zaha e Benteke – Roy Hodgson

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kanté, Alonso; Ziyech, Pulisic e Havertz – Thomas Tuchel

