Chelsea enfrenta Barnsley na Copa da Liga Inglesa

Na quarta-feira (23), o Chelsea entra em campo pela Copa da Liga Inglesa. O time de Stamford Bridge mede forças contra o Barnsley, equipe da Championship, às 15h45, em Londres. O embate terá a presença de dois jogadores estreantes do lado londrino. Thiago Silva e Ben Chillwell serão relacionados para o duelo, segundo Frank Lampard, técnico do Chelsea, em entrevista coletiva na terça-feira (22). Além disso, o confronto poderá ser ainda mais especial ao croata Mateo Kovacic. Se o meio-campista atuar contra o Barnsley, ele completará 100 jogos com a camisa do time londrino.

Blues até agora

O Chelsea estreia na competição contra o Barnsley. O time londrino busca a 10ª classificação consecutiva para a Quarta Rodada da Copa da Liga Inglesa. A última vez que o Chelsea não conseguiu avançar para a quarta fase foi em 2010/11, quando o Newcastle venceu o embate por 4 a 3. Por outro lado, o time londrino está em andamento com o calendário da Premier League. A equipe comandada por Frank Lampard venceu o Brighton, na estreia do Campeonato Inglês, por 3 a 1. Entretanto, no duelo mais recente, o Chelsea foi superado pelo Liverpool, em casa, por 2 a 0.

Thiago Silva e Ben Chillwell serão relacionados para o embate. Entretanto, Christian Pulisic e Hakim Ziyech ainda não estão aptos. Por outro lado, Andreas Christensen não atuará no jogo em decorrência do cartão vermelho recebido no jogo da Premier League. Essa situação foi enfatizada pelo site oficial do Chelsea. As duas equipes, Chelsea e Barnsley, receberam cartões vermelhos na última rodada das divisões nacionais. Portanto, Andreas Christensen (Chelsea), Michal Helik e Mads Anderson (Barnsley) estão suspensos do duelo.

O adversário

Para enfrentar o Chelsea, o Barnsley precisou passar por dois desafios na Carabao Cup: Nottingham Forest e Middlesbrough. Primeiramente, contra o Forest, vitória por 1 a 0, em Oakwell. Posteriormente, contra o Boro, vitória por 2 a 0, fora de casa. Por isso, o time quer melhorar a campanha obtida na temporada 2017/18, quando os Tykes enfrentaram o Tottenham na mesma Terceira Rodada da Copa da Liga. Entretanto, o Tottenham venceu o embate, em Wembley, por 1 a 0. Portanto, novamente um clube da cidade de Londres no caminho do Barnsley.

Desta forma, o time visitante foi derrotado no compromisso do final de semana. O Barnsley mediu forças contra o Reading, fora de casa, pela Championship, e foi derrotado por 2 a 0. Em outras palavras, a equipe ainda não pontuou após dois jogos na divisão nacional de acesso.

Na temporada passada, o Barnsley terminou na 21ª colocação da Championship. Ou seja, uma posição acima da zona de rebaixamento. Além disso, os Tykes encerraram a participação na Quarta Rodada da Copa da Inglaterra 2019/20. Em conclusão, o time parou na primeira rodada da Copa da Liga Inglesa da temporada passada. Destaque para Cauley Woodrow, artilheiro do time em todas as competições, com 15 gols na temporada 2019/20.

Histórico de confrontos

Chelsea e Barnsley nunca se enfrentaram na Copa da Liga Inglesa. Entretanto, a última vez que os clubes se enfrentaram foi em 2008, derrota do Chelsea para os Tykes por 1 a 0, na Copa da Inglaterra. Na época, o Chelsea era comandado por Avram Grant e o jogo foi realizado no estádio Oakwell, casa do Barnsley. Assim sendo, Kayode Odejayi fez o único gol da partida. Posteriormente, o Barnsley perdeu para o Cardiff na semifinal da Copa da Inglaterra, em 2008.

Em contrapartida, o time londrino venceu os últimos quatro jogos em casa, diante do Barnsley, em todas as competições. Ao todo, foram 12 gols do Chelsea nos quatro últimos duelos. A última vitória dos Tykes em Stamford Bridge foi em 1983. Ou seja, 37 anos desde o último triunfo do Barnsley, naquela época, com os times na Division Two.

Último jogo

BARNSLEY 1 CHELSEA 0

Copa da Inglaterra – Quartas de final

08/03/2008

Barnsley: Steele, Van Homoet, Foster, Souza, Kozluk, Campbell-Ryce, Hassell, Howard, Devaney (Togwell 73), Odejayi (Coulson 80), Ferenczi.

Suplentes não utilizados: Nardiello, Butterfield, Leon.

Cartão amarelo: Kozluk.

Gols: Odejayi 66.

Chelsea: Cudicini, Belletti (Pizarro 74), Terry, Carvalho, Bridge, Essien, Ballack, Malouda (Kalou 62), Wright-Phillips, Anelka, Joe Cole.

Suplentes não utilizados: Hilario, Obi, Ben-Haim.

Cartão amarelo: Carvalho.

Estádio: Oakwell, casa do Barnsley

Público: 22,410

Árbitro: Steve Bennett

Último jogo (em Stamford Bridge)

CHELSEA 2 BARNSLEY 0

Campeonato Inglês

31/01/1998

Chelsea (3-5-2): De Goey; Duberry, Leboeuf, Clarke; Charvet, Petrescu, Newton (Nicholls h/t), Wise (Sinclair 79), Le Saux; Vialli, M Hughes

Suplentes não utilizados: Hitchcock, Zola, Flo

Técnico: Ruud Gullit

Gols: Vialli 22, M Hughes 47

Barnsley (4-4-2) Watson; Eaden, De Zeeuw, Moses, Barnard; Bullock, Bosancic (Liddell 80), Redfearn, Sheridan (Morgan 56); Fjortoft (Hendrie 66), Ward

Suplentes não utilizados: Leese, Hristov

Técnico Danny Wilson

Árbitro: Jeff Winter

Público 34,442

Prováveis escalações

Segundo o WhoScored, o Chelsea deve iniciar o duelo com a seguinte formação. Caballero, Azpilicueta, Tomori, Thiago Silva e Alonso; Jorginho, Barkley e Kovacic; Loftus-Cheek, Hudson-Odoi e Abraham. O técnico do time londrino é Frank Lampard. Por outro lado, o portal esboçou a escalação dos Tykes da seguinte forma. Collins; Sollbauer, Halme e Willians; Ludewig, Mowatt, Styles e Ritzmaier; Thomas; Schidt e Frieser. O técnico do Barnsley é Gerhard Struber.

Fique de olho (ex-Chelsea)

Bradley Collins, goleiro do Barnsley, com passagens pelas categorias de base do Chelsea. Segundo o SofaScore, Collins iniciou no Chelsea Sub-23 em 2015, foi emprestado ao Forest Green Rovers e retornou ao clube londrino em 2018. No mesmo ano, o arqueiro atuou no Burton Albion e retornou ao Chelsea Sub-23 em 2019. Posteriormente, Collins foi dispensado do Chelsea e assinou com o Barnsley em junho de 2019.

Ainda segundo o portal, Collins atuou no duelo contra o Middlesbrough, no dia 15 de setembro, com vitória do Barnsley por 2 a 0. Por isso, o Sofascore avaliou o goleiro com a nota 7.8. Em conclusão, Collins atuou os 90 minutos, fez quatro defesas e afastou perigo em bolas aéreas em duas situações.

Curiosidades

A maior vitória do Chelsea contra o Barnsley: 6-0 na Division Two. (1905/06)

A maior vitória do Chelsea contra o Barnsley (fora de casa). 0-6 na Premier League. (1997/98)

A maior vitória do Barnsley contra o Chelsea. 4-0 na FA Cup. (1988/89)

A maior vitória do Barnsley, em Stamford Bridge, foi a vitória na temporada 1982/83. 3 a 0 na Division Two.

Informações da partida

Data: 23 de setembro de 2020

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Competição: 3ª Rodada da Copa da Liga Inglesa 2020/21

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbitro: Darren Bond

