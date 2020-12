Chelsea enfrenta Atlético de Madrid na UEFA Champions League

Chelsea e Atlético de Madrid foram sorteados e se enfrentam na fase oitavas de final da UEFA Champions League. A definição do embate foi realizada nesta segunda-feira (14), em Nyon (Suíça) e as informações sobre datas e horários dos confrontos serão veiculadas posteriormente. Entretanto, os clubes estão cientes que o primeiro compromisso será realizado com mando de campo espanhol. Posteriormente, o Stamford Bridge será palco do segundo e decisivo embate.

O time de Frank Lampard foi o primeiro colocado do Grupo E. Logo após, o Sevilla ficou com a segundo posto e também avançou para a próxima fase da UCL. Assim sendo, Krasnodar se classificou para a Europa League e o Rennes, na última colocação do Grupo E, foi eliminado das disputas internacionais.

Por outro lado, o Atlético de Madrid terminou a primeira fase na segunda colocação da chave, atrás do Bayern de Munique. Posteriormente, Salzburg ficou em terceiro e Lokomotiv Moscou na lanterna do grupo. Além disso, vale relembrar que a equipe madrilenha está segunda colocação no campeonato nacional. Recentemente, o Atleti foi derrotado pelo Real no dérbi da capital espanhola.

Por fim, os primeiros jogos estão previstos para 16, 17, 23 e 24 de fevereiro. Em conclusão, o segundo embate está agendado para os dias 9, 10, 16 e 17 de março.

O sorteio

Borussia Monchengladbach vs Manchester City

Lazio vs Bayern de Munique

Atletico Madrid vs Chelsea

Leipzig vs Liverpool

Porto vs Juventus

Barcelona vs Paris St-Germain

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

Atualização (14/12 – 15h45):

23/02/2021 – (sem confirmação de horário): Atlético de Madrid x Chelsea (Madrid)

17/03/2021 – (sem confirmação de horário): Chelsea x Atlético de Madrid (Londres)

