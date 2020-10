Chelsea empata em casa com Southampton na Premier League

Em jogo válido pela quinta rodada da Premier League, o Chelsea empatou com o Southampton por 3 a 3. O jogo foi realizado em Stamford Bridge e a equipe mandante teve a liderança do marcador até o minuto 46 do segundo tempo. Os gols do Chelsea foram marcados por Timo Werner (duas vezes) e Kai Havertz. Por outro lado, Ings, Adams e Vestergaard, esse último aos 47 minutos do segundo tempo, fizeram para os Saints. Por isso, a equipe londrina totaliza oito pontos após cinco jogos na Premier League. Por outro lado, o Southampton obteve a terceira partida sem sofrer derrotas – duas vitórias contra Burnley e West Bromwich e um empate contra o Chelsea.

Werner é destaque no primeiro tempo; Chelsea sofre gol na reta final

O primeiro ataque do jogo foi realizado pelo Chelsea no segundo minuto de duelo. Primeiramente, Christian Pulisic conduziu a bola no campo defensivo do adversário e acionou Ben Chilwell, posicionado no lado esquerdo. Posteriromente, o lateral finalizou e obrigou a primeira defesa do goleiro Alex McCarthy no embate. Nos primeiros minutos de embate, Frank Lampard posicionou Kai Havertz centralizado e Pulisic “caindo mais” pelo lado direito. Logo após, no minuto 7, Che Adams recebeu bola próxima da área do Chelsea. O jogador dos Saints arriscou, mas Kepa fez a defesa. No minuto 13, um gol impedido do Chelsea. Ben Chilwell cruzou e Timo Werner cabeceou para o fundo do gol adversário. Entretanto, o impedimento do time da casa foi assinalado.

Os gols

Dois minutos depois, o gol do alemão foi validado. Após drible de corpo no adversário, Werner entrou na área e passou por outros dois adversários. Próximo ao gol do Southampton, Werner finalizou para as redes adversárias. Portanto, aos 15 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para o Chelsea e o primeiro gol de Timo Werner na Premier League.

No minuto 28, o segundo gol de Timo Werner na competição. Um golaço! Jorginho fez lançamento – leia: um passe primoroso – em profundidade para Timo Werner. O camisa 11 dominou dentro da área, “chapelou” o goleiro Alex McCarthy e resvalou de cabeça para o gol do Southampton. Ou seja, 28 minutos do primeiro tempo, Chelsea ampliava o marcador para 2 a 0.

Entretanto, aos 43, o Southampton descontou no marcador. Kai Havertz perdeu a bola no setor defensivo do Chelsea e os visitantes contra-atacaram. Em consequência, Ings driblou Kepa Arrizabalaga e marcou para os visitantes. Por fim, 43 minutos do segundo tempo, 2 a 1 para o Chelsea e números finais da primeira etapa do jogo.

Chelsea leva susto, mas marca terceiro gol da partida

No início do segundo tempo, o Southampton equilibrou a posse de bola em Stamford Bridge. Primeiramente, a proposta da equipe visitante envolvia manter a bola, seja no campo defensivo ou ofensivo, e induzir o erro do Chelsea. Aos dez minutos, Danny Ings recebeu passe na entrada na área e finalizou para a linha de fundo. O chute foi próximo ao gol de Kepa.

Gol do Saints e gol do Chelsea

Dois minutos depois, o Southampton empatou. Aos 12 minutos, uma falha coletiva do sistema defensivo do Chelsea. Kurt Zouma estava pressionado em relação ao atacante adversário. Por isso, o zagueiro recuou a bola sem força para Kepa. Assim sendo, Adams antecipou o goleiro espanhol, que não conseguiu aliviar a pressão, e empatou o jogo. 2 a 2.

No lance seguinte, o Chelsea assumiu a liderança do placar novamente. Uma envolvente troca de passes entre Pulisic, Werner e Kai Havertz. O camisa 29, autor de uma falha individual na primeira etapa, se redimiu e marcou o terceiro do Chelsea no embate. Aos 14 minutos do segundo tempo, 3 a 2 para o time londrino. Gol de Havertz e assistência de Timo Werner.

Estreia de Hakim Ziyech e castigo na reta final

Aos 26 minutos, a estreia de Hakim Ziyech, com a camisa do Chelsea, foi efetivada. O marroquino entrou no lugar de Mason Mount. Consequentemente, Pulisic atuou mais pelo lado esquerdo, Havertz centralizado e Ziyech no lado direito na etapa complementar. Aos 35 minutos, Kepa fez defesa importante. Dentro da área, Ings se movimentou e arriscou finalização perigosa. Entretanto, o espanhol espalmou o chute. Na reta final de jogo, Frank Lampard promoveu alterações no Chelsea. Primeiramente, Christian Pulisic cedeu lugar ao lateral-direito Reece James. Além disso, Timo Werner – destaque do embate – foi substituído. Tammy Abraham entrou no embate.

Por fim, nos acréscimos, bola alçada na área do Chelsea. Theo Walcott finalizou cruzado e em diagonal para Vertergaard resvalar de cabeça. 3 a 3 em Stamford Bridge aos 47 minutos do segundo tempo. Gol que deu números finais ao jogo entre Chelsea e Southampton: 3 a 3 entre as equipes.

Próximo jogo

O próximo jogo do Chelsea será a estreia na UEFA Champions League. A equipe de Londres recebe o Sevilla, na terça-feira (20), às 16h, em Stamford Bridge. O Chelsea enfrentará Sevilla, Rennes e Krasnodar na primeira fase da competição europeia. Por outro lado, quatro dias depois, o Chelsea tem sua atenção voltada para a Premier League. Os comandados de Frank Lampard medem forças diante do Manchester United. A partida está agendada para sábado (24), às 13h30, no Old Trafford.

Ficha técnica

Chelsea. Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta (cap.); Christensen, Kurt Zouma e Ben Chilwell; Jorginho, Kanté e Mason Mount (Ziyech); Kai Havertz, Christian Pulisic (Reece James) e Timo Werner (Abraham).

Suplentes: Caballero, Tomori, Hudson-Odoi e Giroud

Técnico: Frank Lampard

Gols: Timo Werner (15) Timo Werner (28), Kai Havertz (59)

Cartão amarelo: Chilwell

Crystal Palace. Alex McCarthy; Walker-Peters, Vestergaard, Bednarek e Bertrand; Romeu (Diallo), Ward-Prowse, Walcott e Redmond (Tella); Ings e Adams (Long).

Suplentes: Forster, Valery, Stephens, Obafemi

Técnico: Ralph Hasenhüttl

Gols: Ings (43), Adams (57) e Vestergaard (92)

Cartão amarelo: Romeu

Informações da partida

Data: 17 de outubro de 2020

Horário: 11h (Horário de Brasília).

Transmissão: Fox Sports

Competição: 5ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbitro: Peter Bankes

Assistentes: Darren Cann e Mark Scholes

Quarto árbitro: Martin Atkinson

VAR: Mike Dean

Assistente VAR: Peter Kirkup

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp