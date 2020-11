Chelsea e Tottenham empatam na Premier League

Em jogo válido pela Premier League, Chelsea e Tottenham empataram sem gols em jogo válido pela 10ª rodada da competição nacional. O jogo foi realizado em Stamford Bridge e colocou, frente a frente, duas equipes da parte de cima da tabela. Primeiramente, o time azul de Londres conseguiu o gol na primeira etapa com Timo Werner. Entretanto, o gol foi invalidado por impedimento. Na segunda etapa, Mason Mount finalizou de longa distância e Hugo Lloris fez ótima defesa. Por fim, 0 a 0 entre as equipes de Londres em Stamford Bridge.

Chelsea tem gol anulado; 0 a 0 prevalece no primeiro tempo

A primeira tentativa foi mandante. No segundo minuto de jogo, Hakim Ziyech finalizou de fora da área e Lloris fez a defesa sem dificuldades. Aos oito minutos do Tottenham, contra-ataque perigoso do Tottenham. Kane acionou Bergwijn dentro da área, mas o holandês finalizou por cima do gol de Edouard Mendy. No 11º minuto de jogo, gol de Timo Werner. O alemão recebeu passe após falha do Rodon e finalizou para o gol de Lloris. Entretanto, o atleta do Chelsea estava em posição irregular.

Aos 14 minutos, Aurier arriscou o chute fora da área e Mendy fez importante defesa. Posteriormente, as equipes concentraram as ações do jogo na parte central do campo. Poucas finalizações ao gol e erros de passe no campo adversário. No minuto 26, o Tottenham novamente explorou um contra-ataque rápido, mas os visitantes foram desarmados no último passe. Dois minutos depois, Mount conduziu, se aproximou da área rival e finalizou por cima do gol visitante.

Aos 35 minutos, Ziyech cruzou, a zaga do Tottenham afastou mal e a bola sobrou para Chilwell. Com a bola no alto, o lateral chutou com o pé direito e a bola foi por cima do gol dos Spurs. Na reta final do jogo, o Chelsea conseguiu mais posse de bola no campo defensivo do Tottenham. Por outro lado, a equipe visitante criava dificuldades através das linhas compactadas. Em conclusão, o último apito do árbitro. Chelsea e Tottenham ficaram no 0 a 0 no primeiro tempo.

Chelsea tem boa chance com Mount, mas empate permanece

O Chelsea teve a primeira chance do jogo. James foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para Abraham. Dentro da área, o camisa 9 tentou o cabeceio, mas a bola foi muito forte para o centroavante. Nos primeiros 10 minutos de jogo, o Chelsea recebeu dois cartões amarelos: James e Zouma, por faltas em Reguilón e Ndombele. Aos 13 minutos de jogo, cruzamento do Chelsea e Chilwell cabeceou por cima do gol.

No minuto 18, Timo Werner realizou cruzamento e Tammy Abraham tentou o desvio, mas a bola foi pela linha de fundo. Os atletas do Chelsea reclamaram de penalidade máxima, mas nada foi marcado pelo Paul Tierney. Aos 21, Chilwell antecipou o passe, conduziu e acionou Ziyech. Dentro da área, o marroquino chutou por cima do gol. Com 28 minutos, o Chelsea mudou pela primeira vez. Saiu Werner e entrou Pulisic.

Posteriormente, nova mudança no Chelsea. Saiu Abraham e entra Giroud. Dois minutos depois da alteração, Mount finalizou de fora da área e Lloris fez difícil defesa. Até então, a melhor chance do Chelsea no segundo tempo. Logo após, a última mudança do Chelsea foi aos 38 do segundo tempo: saiu Ziyech e entrou Havertz. Aos 47 minutos, já nos acréscimos, Giroud antecipou recuo do atleta do Tottenham. O francês teve a chance do jogo, mas finalizou fraco e Lloris fez a defesa. Por fim, 0 a 0 em Stamford Bridge.

Próximo Jogo

O próximo compromisso do Chelsea será contra o Sevilla, em duelo válido pela UEFA Champions League. O jogo está agendado para quarta-feira (02), às 17h (horário de Brasília), no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilla. Por outro lado, o próximo compromisso do Chelsea, na Premier League, será contra o Leeds United, em Stamford Bridge. O embate está previsto para dia 5 de dezembro, às 17h (Brasília), com presença de público.

Ficha Técnica

Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva (cap.) e Chilwell; Kovacic, Kanté e Mount; Ziyech, Abraham (Giroud 78) e Werner (Pulisic 73).

Reservas: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Jorginho e Havertz.

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: Ziyech, James, Zouma, Mount

Tottenham: Lloris (cap.); Aurier, Rodon, Dier e Reguilón; Sissoko e Hojberg e Ndombelé (Lo Celso 65); Bergwijn (Davies 88), Son (Lucas 91(; Kane.

Reservas: Hart, Sánchez, Bale e Vinícius.

Técnico: José Mourinho

Cartões amarelos: Bergwijn, Reguilón

Informações do Jogo

Data: 29 de novembro de 2020

Horário: 13h30 (horário de Brasília). Transmissão do canal ESPN Brasil e ESPN App.

Competição: 10ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres.

Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Lee Betts, Ian Hussin

Quarto árbitro: Mike Dean

VAR: Craig Pawson

Assistente VAR: Stephen Child

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp