Chelsea e Sevilla se enfrentam em jogo decisivo na Champions League

Em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, Sevilla e Chelsea medem forças em território espanhol. O duelo está agendado para quarta-feira (2 de dezembro), às 17h (horário de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. O embate será transmitido pelo canal Space. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate na competição europeia.

As equipes já estão classificadas para a próxima fase da Liga dos Campeões. Entretanto, a briga pela melhor campanha do Grupo E ainda está indefinida. Afinal, Sevilla e Chelsea têm a mesma pontuação após quatro jogos (10). Entretanto, o time de Londres é dono do primeiro posto por causa dos critérios de desempate.

Os Blues até agora

O Chelsea é o 1º colocado do Grupo E da UEFA Champions League 2020/21. O time de Frank Lampard tem 10 pontos em quatro jogos. Três vitórias e um empate na competição europeia. Além disso, o time de Londres marcou nove gols e sofreu apenas um tento. Saldo positivo de oito gols. Por outro lado, o Chelsea está na terceira colocação da Premier League. 19 pontos conquistas em 10 jogos ao plantel de Stamford Bridge. Cinco vitórias, quatro empates e uma derrota no campeonato nacional, 22 gols marcados e 10 gols sofridos.

Assim sendo, Frank Lampard comentou sobre o duelo de quarta-feira. “[Sevilla] é um time fantástico e a equipe tem um técnico fantástico. Eu recordo da Premier League observando as características do Sevilla. Eu espero um jogo difícil. A chave para esse jogo é concentração e o foco. Se conseguirmos manter a nossa forma, eu penso mesmo que podemos competir”, disse Lampard.

O adversário

O Sevilla é o 2º colocado do Grupo E da UEFA Champions League 2020/21. O time da Andaluzia tem 10 pontos em quatro jogos. Três vitórias e um empate na competição europeia. Entretanto, os índices de gols são diferentes: Seis gols marcados pela equipe espanhola e três gols sofridos após quatro duelos. Por outro lado, o Sevilla é o 5º colocado no Campeonato Espanhol. 19 pontos em nove jogos. Ou seja, cinco vitórias, um empate e três derrotas. 12 gols marcados e oito gols sofridos.

Por isso, o técnico do Sevilla comentou sobre o embate contra a equipe de Londres. “É um desafio muito difícil. Vamos enfrentar uma equipe que foi montada para vencer a UEFA Champions League. Eles são os melhores no viés ofensivo na Inglaterra. Não posso esperar para duelar pela primeira colocação do grupo. A equipe está pronta para o desafio, assim como os atletas sempre estão”, afirmou Julien Lopetegui.

Último jogo

Chelsea (4-2-3-1): Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho (c) (Kovacic 64), Kante; Pulisic (Hudson-Odoi 90+1), Havertz, Mount (Ziyech 61); Werner (Abraham 90+1).

Técnico: Frank Lampard

Reservas não utilizados: Kepa, Caballero, Azpilicueta, Tomori, Rudiger, Christensen, Emerson, Giroud.

Cartão amarelo: Jorginho 14, Mount 36, Chilwell 64

Sevilla (4-3-3): Bono; Navas (c), Gomez (Jordan 33), Carlos, Acuna; Rakitic (Vazquez 80), Fernando, Gudelj; Suso (Oliver 58), De Jong (En-Nesyri 80), Ocampos.

Técnico: Julien Lopetegui

Reservas não utilizados: Vaclik, Rekik, Escudero, Oscar, Fernandez, Munir.

Cartões amarelos: Acuna 43, Jordan 87

Árbitro: Davide Massa (Itália)

Curiosidades

O Sevilla venceu 19 dos 34 jogos disputados na UEFA Champions League. Por outro lado, o time da Andaluzia perdeu oito embates na competição internacional.

Além disso, o time da Andaluzia venceu um dos sete duelos contra equipes inglesas na fase de grupos da UEFA Champions League. Uma vitória, três empates e três derrotas.

Por fim, o Sevilla perdeu para o Bayern de Munique, por 2 a 1, em Setembro. Jogo válido pela Supercopa da UEFA, em Budapeste. Essa foi a quinta derrota nos últimos 34 jogos de competições europeias. (24 vitórias e cinco empates)

Campeão da Europa em 2012, o Chelsea assegurou classificação para a próxima fase da UEFA Champions League. É a 15ª classificação do Chelsea para a fase seguinte ao primeiro estágio da competição.

Assim sendo, o time de Londres venceu em 11 oportunidades a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Entretanto, nas últimas duas participações, o Chelsea ficou na segunda colocação da primeira fase.

Por fim, o Chelsea não foi derrotado nos últimos 11 jogos em seu calendário 2020/21. Se você contar exclusivamente o desempenho no tempo regulamentar, essa sequência é ampliada para 14 duelos. Afinal, o Chelsea sofreu um revés nas penalidades máximas contra o Tottenham, na Copa da Liga Inglesa.

Jogadores do Chelsea que atuaram na Espanha

Kepa Arrizabalaga (Athletic Club 2004–18, Ponferradina 2015, Valladolid 2015/16)

César Azpilicueta (Osasuna 2007–10)

Marcos Alonso (Real Madrid 2010)

Mateo Kovačić (Real Madrid 2015–18)

Jogadores do Sevilla que jogaram na Inglaterra

Luuk de Jong (Newcastle 2014)

Suso (Liverpool 2012–15)

Fernando (Manchester City 2014–17)

Jesús Navas (Manchester City 2013–17)

Karim Rekik (Manchester City 2011–13, Portsmouth 2011/12, Blackburn 2012/13)

Companheiros de seleção nacional

Ivan Rakitić & Mateo Kovačić (Croácia)

Yasine Bounou, Youssef En-Nesyri & Hakim Ziyech (Marrocos)

Jesús Navas, Óscar Rodríguez & Kepa Arrizabalaga (Espanha)

Possíveis escalações

O site da UEFA publicou as possíveis escalações para o duelo entre Sevilla e Chelsea.

Sevilla: Vaclík; Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, De Jong, Munir

Fora: Escudero (ombro), Suso (muscular)

Dúvidas: Acuña, Bounou, Fernández.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovačić, Havertz; Hudson-Odoi, Giroud, Pulišić

Fora: ninguém

Fique de olho

Destaque para Youssef En-Nesyri, marroquino de 23 anos, e autor de quatro gols em nove jogos na La Liga. O futebolista chegou em janeiro de 2020 na equipe espanhola. Além disso, o contrato de Youseff com o Sevilla tem duração até 2025. O futebolista balançou as redes contra Huesca, Celta de Vigo, Athletic Bilbao e Levante. Por fim, você pode computar os dois gols do atleta na Liga dos Campeões. Afinal, Youseff En-Nesyri fez dois dos três gols do Sevilla na vitória por 3 a 2 contra o Krasnodar. Ou seja, seis gols em 14 jogos da temporada. Primeiramente, nove embates na La Liga. Posteriormente, quatro jogos da Champions e, por fim, um compromisso na Supercopa da UEFA.

Informações da partida

Data: 29 de novembro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília). Transmissão do canal Space

Competição: 5ª rodada da 1ª fase da UEFA Champions League 2020/21

Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla

Árbitro: Artur Dias (Portugal)

Assistentes: Rui Tavares e Paulo Soares (Portugal)

Quarto árbitro: Hugo Miguel (Portugal)

VAR: Tiago Martins (Portugal)

Assistente VAR: Luis Godinho (Portugal)

