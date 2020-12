Chelsea e Sevilla: informações sobre o jogo

Até a atual temporada, o Chelsea nunca tinha enfrentado o Sevilla em competições europeias. Entretanto, as equipes mediram forças em dois amistosos na década de 70. Segundo o site oficial do Chelsea, o mais recente foi em agosto de 1978, no estádio Ramon Sánches-Pizjuán, com um público de 40 mil pessoas. O Chelsea foi derrotado por 3 a 2 na oportunidade, Kenny Swain e Travor Aylott fizeram os gols do time de Londres.

Assim sendo, o duelo desta quarta-feira (2 de dezembro) inicia às 17h (horário de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. O embate será transmitido pelo canal Space e o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do jogo.

A maior vitória do Sevilla na Champions League

02/11/2016: Sevilla 4-0 Dinamo Zagreb, na fase de grupos.

A maior vitória do Chelsea, como visitante, na Champions League

20/10/1999: Galatasaray 0-5 Chelsea, na fase de grupos.

25/11/2014: Schalke 0-5 Chelsea, na fase de grupos.

O primeiro jogo entre as equipes

Chelsea 0-0 Sevilla

Champions League Grupo E, Stamford Bridge, 20.10.2020

Chelsea (4-2-3-1): Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho (c) (Kovacic 64), Kante; Pulisic (Hudson-Odoi 90+1), Havertz, Mount (Ziyech 61); Werner (Abraham 90+1)

Reservas: Arrizabalaga, Caballero, Azpilicueta, Tomori, Rudiger, Christensen, Emerson, Giroud

Cartão amarelo: Jorginho 14, Mount 36, Chilwell 64

Técnico: Frank Lampard

Sevilla (4-3-3): Bono; Navas (c), Gomez (Jordan 32), Carlos, Acuna; Fernando, Gudelj, Rakitic (Vazquez 80); Suso (Torres 57), De Jong (En-Nesyri 79), Ocampos

Reservas: Vaclik, Rekik, Munir, Rodriguez, Escudero, Fernandez

Cartão amarelo: Acuna 43, Jordan 87

Técnico: Julen Lopetegui

Árbitro: Davide Massa (Italy)

As estatísticas do Chelsea

Uma vitória do Chelsea contra o Sevilla, nesta quarta-feira (02), significa assegurar a primeira colocação do grupo para o clube de Stamford Bridge. Ou seja, o Chelsea confirmaria o posto mais alto da chave, feito que não é obtido pelo clube de Londres desde a temporada 2015/16.

Além disso, é a quarta vez que o time de Londres se classifica para a fase de mata-mata da UCL com duas rodadas de antecedência. Anteriormente, a equipe consolidou a classificação em quatro jogos: em 2004/05, 2009/10 e 2010/11.

Assim sendo, o time de Londres busca a quarta vitória consecutiva na Champions. Um fato que não ocorre desde março/abril de 2012. Quando a equipe levantou o troféu continental.

Considerando exclusivamente o tempo regulamentar dos embates, os Blues não foram derrotados nos últimos 14 jogos. Ou seja, o último revés foi contra o Liverpool, no dia 20 de setembro, pela Premier League.

Em conclusão, a vitória contra o Atlético de Madrid, por 2 a 1, em 2017/18 é o único triunfo londrino contra clubes da La Liga nos últimos 11 duelos. (seis empates e quatro derrotas).

