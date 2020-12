Chelsea e Morecambe: data e horário na FA Cup

O primeiro confronto do Chelsea na Copa da Inglaterra tem data e horário confirmados. A equipe de Londres recebe o Morecambe, da quarta divisão inglesa, no dia 10 de janeiro de 2021. O embate será realizado no domingo, às 10h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Além disso, esse será o primeiro confronto entre Blues e Shrimps em na história dos clubes. Atualmente, o Morecambe é o 13º colocado na quarta divisão inglesa.

Assim sendo, o sorteio colocou disputas interessantes na Terceira Rodada. Primeiramente, o duelo entre Tottenham e Marine, equipe da oitava divisão inglesa. Por outro lado, teremos duelos entre equipes da Premier League: Wolverhampton e Crystal Palace, Arsenal e Newcastle e Aston Villa e Liverpool. Por fim, vale o destaque do clássico entre Queens Park Rangers e Fulham.

Frank Lampard e a Copa da Inglaterra

Além disso, Frank Lampard é um personagem especial na Copa da Inglaterra. Primeiramente, como treinador, ele conduziu o Chelsea até a final da competição em sua temporada inaugural. Por outro lado, Lampard conquistou quatro edições como atleta: 2007, 2009, 2010. Posteriormente, em 2012.

1 – 8º jogo

Huddersfield Town vs Plymouth Argyle

Southampton vs Shrewsbury Town

Chorley vs Derby County

Marine vs Tottenham

Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace

Stockport County vs West Ham United

Oldham Athletic vs AFC Bournemouth

Manchester United vs Watford

9 – 18º jogo

Stevenage vs Swansea City

Everton vs Rotherham United

Nottingham Forest vs Cardiff City

Arsenal vs Newcastle United

Barnsley vs Tranmere Rovers

Bristol Rovers vs Sheffield United

Canvey Island/Boreham Wood vs Millwall

Blackburn Rovers vs Doncaster Rovers

Stoke City vs Leicester City

Wycombe Wanderers vs Preston North End

19º – 32º jogo

Crawley Town vs Leeds United

Burnley vs Milton Keynes Dons

Bristol City vs Portsmouth

Queens Park Rangers vs Fulham

Aston Villa vs Liverpool

Brentford vs Middlesbrough

Manchester City vs Birmingham City

Luton Town vs Reading

Chelsea vs Morecambe

Exeter City vs Sheffield Wednesday

Norwich City vs Coventry City

Blackpool vs West Bromwich Albion

Newport County vs Brighton and Hove Albion

Cheltenham Town vs Mansfield Town

