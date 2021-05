Chelsea e Leicester se enfrentam na final da FA Cup

A primeira decisão envolvendo as duas equipes será a final da FA Cup, em Wembley. O jogo acontece neste sábado, às 13:15 com transmissão do DAZN, tempo real no Twitter @Chelsbrasil e Live Reação em nosso canal no YouTube.

O CHELSEA

Pela primeira vez em 116 anos de história, o Chelsea chegou à final de uma grande competição em cinco temporadas sucessivas.

Esta será a 15ª participação em final desde 1914/15. Além disso, os Blues levantaram troféu oito vezes, em cada ocasião com um treinador diferente. Thomas Tuchel quer ser o nono.

Para chegar até a final, o Chelsea superou Manchester City, Sheffield, Bansley, Luton Town e Morecambe.

O ADVERSÁRIO

Já o Leicester espera essa final há 52 anos (30 equipes diferentes chegaram à final desde então). Os Foxes jogaram quatro finais anteriores da FA Cup – o time que mais vezes disputou sem ter ganho o troféu.

Anteriormente, o time superou Southampton, Manchester United, Brighton, Brentford e Stoke City para chegar até a final.

CHELSEA VS. LEICESTER NA FA CUP

Primeiramente, os Blues nunca perderam para Leicester nesta competição, a começar por uma vitória na temporada 1919/20.

Além disso, em quatro dos últimos cinco confrontos, os londrinos chegaram a levantar o troféu: 1996/97, 1999/00, 2011/12 e 2017/18.

FIQUE DE OLHO

A dupla de ataque está em ótima fase na temporada. Mortal, Jamie Vardy dispensa apresentações, é o grande nome dos Foxes já há alguns anos.

Seu companheiro, Kelechi Iheanacho está voando na temporada. Só na FA Cup, foram cinco jogos e quatro gols. Já na Premier League, 11 gols e duas assistências em 23 jogos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em coletiva, Thomas Tuchel confirmou Kepa e Kanté como titulares para o confronto. Além disso, Kovacic está de volta aos treinamentos e pode aparecer entre os reservas.

No Leicester, Evans é dúvida e Barnes é a grande ausência por lesão.

Provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Ziyech e Werner – Thomas Tuchel

Provável Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Ricardo Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy e Iheanacho – Brendan Rodgers

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea vs. Leicester – Final

Competição: FA Cup

Local: Wembley Stadium – Londres

Data: 15/05/2021

Horário: 13h15 (Brasília)

Transmissão: DAZN

