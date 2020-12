Chelsea e Krasnodar empatam na UEFA Champions League

Em jogo válido pela UEFA Champions League, Chelsea e Krasnodar empataram e 1 a 1. O jogo foi realizado em Stamford Bridge e o placar foi aberto com o gol de Cabella aos 24 minutos do primeiro tempo. Logo após, Abraham recebeu passe dentro da área e foi derrubado. Pênalti para Jorginho e o ítalo-brasileiro não desperdiçou. 1 a 1 e números finais em Londres. Assim sendo, o Chelsea somou o 14º ponto no Grupo E na estreia de Gilmour e Anjorin como titulares na competição europeia.

Grupo E: Chelsea 14, Sevilla 13, Krasnodar 5 e Rennes 1.

Chelsea inicia atrás do placar, mas empata em seguida

A primeira tentativa do jogo foi do estreante Billy Gilmour. Centralizado e próximo da área rival, o escocês finalizou de fora da área e rumo ao gol adversário. Entretanto, a bola bateu na cabeça de Abraham e foi direto para fora. Aos 11 minutos, Vilhena aproveitou bola mal afastada pela zaga do Chelsea e chutou a bola por cima do gol de Kepa. Quatro minutos depois, Claesson protagonizou troca de passes e finalizou para fora.

O Chelsea encontrou muita dificuldade para adentrar o sistema defensivo do Krasnodar. Assim sendo, o Krasnodar abriu o marcador no minuto 24 com Cabella. Claesson foi acionado dentro da área e passou a bola para Cabella. O francês, que também estava dentro da área, finalizou no canto direito de Kepa. 1 a 0 para os visitantes.

Entretanto, dois minutos depois, Tammy Abraham foi derrubado pelo zagueiro Kaio, dentro da área – pênalti para o Chelsea. No minuto 28, Jorginho igualou o marcador: 1 a 1 em Stamford Bridge.

Aos 30 minutos, Havertz fez passe açucarado para Abraham e, dentro da área, o camisa 9 desperdiçou a chance da virada. Após o gol, o Chelsea se lançou mais rumou ao setor defensivo do Krasnodar. Em contrapartida, o placar não foi modificado posteriormente. Fim de primeiro tempo: 1 a 1 em Londres.

Chelsea cria chances, mas não tira a igualdade do marcador

O Chelsea iniciou o jogo com a intenção de pressionar a saída de bola do Krasnodar. Além disso, a equipe de Londres começou mais combativa e realizando mais faltas no time visitante. O primeiro chute da equipe da casa foi de Anjorin, aos seis do segundo tempo. A bola foi desviada e foi para a linha de fundo. Aos 13 minutos, Jorginho fez o cruzamento para Abraham, mas o centroavante não conseguiu efetuar o cabeceio. Três minutos depois, escanteio cobrado por Emerson, Anjorin tentou o cabeceio, mas a bola foi para fora.

Aos 18 minutos, o Krasnodar aproveitou erro individual de Jorginho e ameaçou em finalização dentro da área. Por outro lado, Kepa espalmou a tentativa visitante. Dois minutos depois, Emerson finalizou de longa distância e Gorodov fez a defesa. Posteriormente, Ramírez falhou e Abraham, dentro da área, finalizou para o gol. Entretanto, Gorodov fez a defesa com o pé. Essa foi a melhor chance do Chelsea no segundo tempo, realizada aos 22 minutos. No minuto 27, transição rápida e passe de Anjorin para Havertz. O alemão adiantou muito e não conseguiu fazer a finalização. Gorodov fez a defesa.

Aos 28 minutos, Lampard mexeu duas vezes. Havertz e Kovacic saíram. Por outro lado, Kanté e Werner entraram. Três minutos depois, Werner conduziu, entrou na área e bateu cruzado. Entretanto, Abraham não alcançou a bola. Aos 35 minutos, Lampard mexeu no sistema frontal. Anjorin saiu e Giroud entrou na vaga do jovem atleta. E o time mandante seguiu com mais posse no campo defensivo do Krasnodar. Entretanto, o placar ficou no 1 a 1 em Stamford Bridge.

Próximo jogo

Os dois próximos compromissos do Chelsea serão válidos pela Premier League. Primeiramente, na 12ª rodada, o Chelsea viaja até Liverpool para medir forças contra o Everton. O embate está agendado para 12 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Goodison Park. Por outro lado, o 13º duelo será contra o Wolves, também fora de casa. A partida está prevista para dia 15, às 15h (Brasília), no Molineux.

Ficha Técnica

Chelsea: Kepa; Azpilicueta (cap.), Rudiger, Christensen e Emerson; Kovacic (Kanté 73), Jorginho e Gilmour; Anjorin (Giroud 80), Abraham e Havertz (Werner 73).

Reservas: Caballero, Ziger, James, Tomori, Zouma, Alonso, Chilwell, Mount e Pulisic.

Técnico: Frank Lampard

Gols: Jorginho (pênalti) 28’ 1T

Cartões amarelos: Azpilicueta

Krasnodar: Gorodov; Smolnikov, Martynovich (cap.), Kaio (Sorokin 73) e Ramírez; Olsson (Kambolov 19)) e Vilhena; Wanderson (Chernov 79), Cabella (Suleymanov 78) e Claesson, Berg (Markov 89).

Reservas: Sinitsin, Utkin, Chernikov e Petrov.

Técnico: Murad Musayev

Gols: Cabella 24’1T

Informações do Jogo

Data: 8 de dezembro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília). Transmissão do canal Space

Competição: 6ª rodada da UEFA Champions League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres.

Árbitro: Pavel Královec (República Tcheca)

Assistentes: Jan Paták, Tomáš Mokrusch (República Tcheca)

Quarto árbitro: Miroslav Zelinka (República Tcheca)

VAR: Paolo Valeri (Itália)

Assistente VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

