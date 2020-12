Chelsea é derrotado pelo Wolverhampton na Premier League

Com o placar final de 2 a 1, o Chelsea foi derrotado pelo Wolverhampton em jogo válido pela Premier League. O embate foi realizado no Molineux, casa do Wolves, e todos os gols foram marcados na etapa complementar. Primeiramente, Olivier Giroud abriu o marcador para o time de Londres. O tento do francês foi marcado aos quatro minutos do segundo tempo. Por outro lado, Podence empatou o jogo aos 22 minutos da etapa complementar. Por fim, Pedro Neto deu números finais ao jogo no minuto 50 da etapa final.

Chelsea tem bola no travessão; mas placar fica zerado

Nos cinco primeiros minutos de jogo, apenas uma finalização. Escanteio cobrado pelo Wolverhampton e Dendoncker cabeceou para fora, longe do gol de Edouard Mendy. No minuto seguinte, Coady avançou com a bola em posse e finalizou de fora da área. A bola foi direto para fora. Sem perigo. Por outro lado, o Chelsea ameaçava pelas extremidades. Em suma, tentativas de cruzamento e o time rondando o setor defensivo dos Wolves. Entretanto, o time visitante pecava na hora da conclusão do lance.

A melhor chance do Chelsea apareceu no minuto 19. Escanteio cobrado por Mason Mount e Giroud, dentro da área, cabeceou livre. Entretanto, a bola foi por cima do gol do Wolves. Grande chance desperdiçada pela equipe de Londres. Logo após, o Pedro Neto arriscou de fora da área e Mendy fez boa defesa. Além disso, a equipe visitante buscava espaço, mas o Wolverhampton continuava fechado e marcando bem a movimentação dos Blues. Aos 31 minutos, falta cobrada por Chilwell. Bate e rebate dentro da área e a bola sobrou para Werner, que finalizou quando acionado. Entretanto, a finalização foi amortecida pela zaga do Wolves.

Na reta final do jogo, o Chelsea buscou investidas pelo lado direito. Com mais posse de bola, o time visitante continuava encontrando dificuldades contra o Wolves. No minuto 44, novo escanteio e Zouma cabeceou no travessão de Rui Patrício. A bola voltou, Giroud não esperava, e o francês desperdiçou o rebote. Em conclusão, o apito final no Molineux. 0 a 0 para Wolves e Chelsea.

Giroud marca; mas Wolverhampton consegue virada no placar

No primeiro minuto da etapa complementar, Reece James aproveitou bola de rebote e finalizou de fora da área. Entretanto, a tentativa foi por cima e longe do gol de Rui Patrício. No quarto minuto de jogo, gol do Chelsea! Após bola cruzada por Chilwell, Olivier Giroud finalizou de primeira e a bola ultrapassou a linha antes de Rui Patrício defender. Quatro minutos do segundo tempo, o Chelsea abre o placar – com ajuda da goal-line technology – no Molineux. Dois minutos depois, novamente Reece James arriscando de fora da área e, mais uma vez, por cima do gol rival.

No 9º minuto de jogo, o Wolverhampton chegou ao empate com Fábio Silva. Entretanto, o lusitano estava em posição irregular e o gol foi anulado. O primeiro cartão amarelo do jogo foi para Mason Mount aos 15 minutos do segundo tempo. No 21º minuto de jogo, Podence empatou para o Wolves. Dentro da área, o atleta mandante driblou Chilwell, fintou James e finalizou para o fundo do gol de Mendy. 1 a 1 no Molineux. Aos 27, duas alterações no Chelsea. Primeiramente, as saídades de Havertz e Giroud. Por fim, as entradas de Kovacic e Abraham.

Virada na reta final

No minuto 30, Reece James cobrou falta e Patrício defendeu sem dificuldades. Após o gol, o Chelsea diminuiu o seu ritmo e o Wolves conseguiu aumentar a posse de bola e a presença no campo defensivo do Blues. Aos 35 minutos, o árbitro Stuart Attwell marcou a penalidade máxima para o time da casa. Reece James teria derrubado Pedro Neto. Entretanto, o VAR chamou Atwell e a falta foi cancelada. Na reta final, o Chelsea teve mais posse de bola, mas sofreu a virada com Pedro Neto, aos 50 minutos da etapa complementar. O lusitano puxou contra-ataque em velocidade, passou por Zouma e finalizou para o fundo do gol. 2 a 1 e números finais no Molineux.

Próximos Jogos

A equipe de Fulham Road terá dois confrontos consecutivos diante de times de Londres. Primeiramente, o duelo entre Chelsea e West Ham na segunda-feira (21), às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Por outro lado, os Blues medem forças contra o Arsenal, no sábado (26), às 14h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

Ficha Técnica

Wolves: Rui Patrício; Boly, Coady (cap.) e Saiss; Semedo, Dendoncker (Otasowie – intervalo), Neves e Marçal; Neto, Fábio Silva (Traore 60) e Podence (Vitinha 89)

Reservas: Ruddy, Hoever, Ait-Nouri, Kilman.

Técnico: Nuno Espírito-Santo

Gols: Podence 21’2T, Pedro Neto 50’2T

Cartões amarelos: Podence, Semedo

Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kanté, Mount e Havertz (Kovacic 71); Pulisic, Giroud (Abraham 71) e Werner.

Reservas: Kepa, Rudiger, Azpilicueta, Gilmour, Jorginho.

Técnico: Frank Lampard

Gols: Giroud 4’2T

Cartões amarelos: Mount, Kanté

Informações da partida

Data: 15 de dezembro de 2020

Horário: 15h (horário de Brasília). Transmissão da ESPN Brasil.

Competição: 13ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Molineux, em Wolverhampton .

Árbitro: Stuart Attwell

Assistentes: Marc Perry, James Mainwaring

Quarto árbitro: Chris Kavanagh

VAR: Michael Oliver.

Assistente VAR: Stuart Burt

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp