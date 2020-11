Chelsea convoca 23 atletas para jogo contra Rennes

23 jogadores do Chelsea viajaram para a França e estão disponíveis para o duelo contra o Rennes. O jogo está agendado para terça-feira (24), às 14h55 (horário de Brasília), no estádio Roazhon Park (Route de Lorient), em Rennes. Por fim, a partida será transmitida pelo canal TNT. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

Primeiramente, os comandados de Frank Lampard venceram o embate contra o Newcastle, por 2 a 0, em St. James Park. Essa foi a quinta partida consecutiva do Chelsea com vitórias em ambos os campeonatos – Premier League e UEFA Champions League. Por outro lado, o Rennes busca a reabilitação após o revés em casa, contra o Bordeaux, por 1 a 0, em jogo válido pela Ligue 1.

Por fim, confira o pré-jogo de Rennes e Chelsea, jogo da 4ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.

A lista de 23 atletas

Goleiros: Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga e Willy Caballero

Defensores: Antonio Rudiger, Marcos Alonso e Andreas Christensen. Thiago Silva, Fikayo Tomori e Kurt Zouma. Ben Chilwell, Reece James, Emerson Palmieri e César Azpilicueta.

Meio-campistas: Jorginho, N’Golo Kanté e Mateo Kovacic, Mason Mount e Kai Havertz.

Atacantes: Tammy Abraham, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech e Olivier Giroud.

Possíveis escalações (Uefa.com)

Segundo o site oficial da UEFA, o Rennes deve entrar em campo com a seguinte formação. Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa; Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud; Doku, Guirassy, Terrier. Essa é a possível formação do técnico Julien Stephan. Por outro lado, o Chelsea deve medir forças, fora de casa, com os seguintes atletas. Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Mount, Jorginho, Kanté; Ziyech, Abraham, Werner.

