Chelsea recebe o Atlético de Madrid e precisa só do empate para avançar na Champions League

O Chelsea recebe o Atlético de Madrid, em Stamford Bridge, na tarde desta quarta-feira, para definir quem avança para a próxima fase da UEFA Champions League. No primeiro jogo, os Blues venceram os Colchoneros por 1-0, gol de Olivier Giroud, e tem a vantagem do empate.

Paris Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Porto já estão classificados para as quartas de final. Bayern e Chelsea podem se juntar ao grupo amanhã. O sorteio para saber quem formam os duelos das quartas será na próxima sexta (19).

RETROSPECTO

Os dois times já se encontraram oito vezes, todas por competições europeias. Com o triunfo do mês passado, os Blues avançaram e tem uma vitória a mais: três. O Atleti ganhou duas vezes e o placar terminou em igualdade em outras três oportunidades.

Além de estar na frente no número de vitórias, o Chelsea também tem um gol a mais no saldo. O golaço de bicicleta de Giroud deixou a equipe londrina com um tento a mais, antes eram 11 a 11.

O ADVERSÁRIO

O Atlético segue liderando La Liga com quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona, segundo colocado. A equipe rojiblanca continua ostentando uma defesa sólida, é a melhor do campeonato com apenas 18 gols sofridos. Por outro lado, o time também tem um ataque mais potente do que em temporadas anteriores. Isso graças ao faro de Luis Suárez e da ótima temporada vivida por Marcos Llorente. Os colchoneros já balançaram as redes adversárias 50 vezes neste campeonato espanhol, o melhor saldo dentro dos últimos seis anos nesta altura da competição nacional.

Simeone utilizava uma formação semelhante a que Tuchel usa no Chelsea: o 3-4-2-1. A defesa tinha linha três Savic-Felipe-Hermoso, Llorente e Carrasco nas alas, Koke e Saul no meio, com João Félix e Angel Correa à frente e fechando com Suárez no comando do ataque. Para amanhã, com a necessidade conquistar o resultado, o time deve ter uma ideia um pouco diferente.

Sendo assim, Carrasco e Trippier não atuaram na primeira partida e devem ser titulares amanhã. Com o lateral ex-Tottenham em campo, a equipe deve ser postada em um 4-4-2 clássico, esquema que notabilizou o técnico argentino no futebol europeu.

FIQUE DE OLHO

Hakim Ziyech – Sem Mason Mount – fora por suspensão – o meia marroquino deve concentrar as jogadas de criação do Chelsea. Ele tem recebido minutos de Thomas Tuchel e deve ser um dos titulares na partida de amanhã. Vale acompanhar para ver como ele vai reagir com mais responsabilidade nos ombros em um compromisso tão importante.

Marcos Llorente – No corner rival, Llorente é o grande nome do time ao lado de Suárez. O meio-campista chegou de mansinho e roubou a cena na equipe de Diego Simeone. Em La Liga, ele é o vice-artilheiro com nove gols marcados, e o líder em assistências com oito passes para gols. Isso representa que o espanhol de 26 anos é responsável por um terço dos tentos rojiblancos no campeonato.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea vs Atlético de Madrid

Competição: UEFA Champions League – Oitavas de final

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kanté, Alonso; Ziyech, Werner e Giroud – Thomas Tuchel

Provável Atlético: Oblak; Trippier, Savic, Felipe e Hermoso; Koke, Saul, Carrasco e Llorente; João Félix e Luis Suárez – Diego Simeone

Local: Stamford Bridge – Londres

Data: 17/03/2021

Horário: 17h (Brasília)

Transmissão: Facebook – TNT Sports

Arbitragem: Daniele Orsato-ITA

