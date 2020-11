Primeiramente, o Chelsea somou o quinto clean sheet consecutivo em seu calendário de jogos. Chelsea 0-0 Sevilla, Manchester United 0-0 Chelsea, Krasnodar 0-4 Chelsea, e Burnley 0-3 Chelsea. Por fim, Chelsea 3-0 Rennes. O time francês foi o 192º time que o Chelsea enfrentou em duelos competitivos na história do clube, segundo o Chelsea Chadder. Além disso, o clube de Stamford Bridge frisou que o clube francês foi a 56ª agremiação que mediu forças contra o Chelsea na UEFA Champions League.

Defesa

O Chelsea não sofreu gols quando Kurt Zouma e Thiago Silva foram componentes do sistema defensivo. Primeiramente, a vitória contra o Crystal Palace por 4 a 0 e o empate sem gols contra o Sevilla. Posteriormente, novo empate sem gols contra o Manchester United e a vitória contra o Burnley por 3 a 0. Por fim, o triunfo diante do Rennes por 3 a 0. Ou seja, 10 a 0 para o Chelsea na relação entre gols marcados e gols sofridos nos cinco compromissos dos defensores.

Além disso, as estatísticas dos zagueiros impressionaram positivamente. Segundo o Squawka, Thiago Silva teve 94% de aproveitamento de passes, 75 toques e sete bolas recuperadas. Em conclusão, o brasileiro venceu dois dos três duelos aéreos e protagonizou dois desarmes. Tudo isso em 67 minutos de atuação. Assim sendo, Kurt Zouma também apresentou índices interessantes. O francês deu 99 toques na bola e concedeu 93 passes. Por fim, Zouma afastou quatro situações de perigo da equipe rival.

Em conclusão, Edouard Mendy somou o sexto clean sheet em sete jogos com a camisa do time londrino.

Ataque

Tammy Abraham marcou um dos gols do duelo e a assistência foi de Reece James. Por isso, o OptaJoe destacou que é a primeira vez que dois atletas ingleses participam de gols do Chelsea em jogos da Champions League desde março de 2012. Na época, Frank Lampard acionou John Terry, no duelo contra o Napoli.

Posteriormente, o perfil da UEFA Champions League afirmou que Timo Werner atingiu a marca de seis gols nos últimos sete jogos – em duelos do clube e da seleção alemã.

Avaliação dos 11 iniciais

Por fim, o SofaScore avaliou Timo Werner (8.4), Reece James (7.6), Edouard Mendy (7.4) e Thiago Silva (7.3) como os melhores atletas em campo. No sistema defensivo, Kurt Zouma recebeu a nota 7.1, a mesma nota de Ben Chilwell. Entre os meio-campistas, Jorginho recebeu 6.8, Kanté ficou com 7.2 e Mount foi avaliando com 7.1. Em conclusão, Tammy Abraham recebeu a nota 7.1 e Hakim Ziyech foi avaliado com 6.8.

