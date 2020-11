Atletas do Chelsea se destacam na pausa internacional

Iniciamos o boletim dos atletas do Chelsea na pausa internacional com Olivier Giroud. O atacante marcou dois gols na vitória francesa por 4 a 2, contra a Suécia, em jogo válido pela Liga das Nações. Além disso, a partida foi realizada no estádio Saint-Denis e consolidou a liderança francesa com 16 pontos após seis compromissos no Grupo 3. Além de Olivier Giroud, Pavard e Coman fizeram os tentos da França. Por outro lado, Claesson e Quaisoin balançaram as redes para a Suécia.

Ainda no Grupo 3, Mateo Kovacic fez os dois gols da Croácia na derrota para Portugal, em Split, por 3 a 2. Ruben Dias (duas vezes) e João Félix fizeram os gols lusitanos. Com a vitória, Portugal chegou aos 13 pontos no grupo, três a menos que a França. Por fim, a Croácia permaneceu com os mesmos três pontos, mas acima da Suécia nos critérios de desempate.

Grupo 3 (após seis jogos): França 16, Portugal 13, Croácia 3 e Suécia 3.

Alemanha

Timo Werner atuou em 77 minutos da goleada sofrida pela Alemanha contra a Espanha. O jogo foi realizado no estádio La Cartuja, na Andaluzia, e os espanhóis venceram por 6 a 0. Ex-jogador do Chelsea, Álvaro Morata fez o primeiro dos seis gols da Espanha na goleada histórica.

Grupo 4 (após seis jogos): Espanha 11, Alemanha 9, Ucrânia 6 e Suíça 3

Inglaterra Sub-21

Callum Hudson-Odoi marcou um dos gols inglês, convertendo penalidade máxima, na goleada contra a Albânia por 5 a 0. A partida foi realizada no Molineux, estádio do Wolverhampton, e válida pela fase de classificação para o Campeonato Europeu Sub-21. Conor Gallagher, atleta do Chelsea emprestado ao West Bromwich, entrou em campo na etapa final de jogo.

Grupo 3 (após 10 jogos): Inglaterra 28, Áustria 18, Albânia 14, Turquia 13, Kosovo 9 e Andorra 5.

Marrocos

Na fase de classificação da Copa Africana de Nações, Hakim Ziyech continuou com suas boas atuações pelo selecionado nacional. Mais um gol para o marroquino e, desta vez, na vitória por 2 a 0 contra a República Centro Africana. Posteriormente, Youssef Em-Nesyri, atleta do Sevilla, deu números finais ao embate e Marrocos assegurou a vaga na fase seguinte na competição continental.

Grupo E (após 4 jogos): Marrocos 10, Mauritânia 5, Burundi 4 e República Centro-Africana 3

Gana

Baba Rahman também atuou em jogo válido pela Liga das Nações. Entretanto, a seleção de Gana foi superada pelo Sudão por 1 a 0 e ainda não assegurou a vaga para a fase final da competição. O Grupo C aponta três candidatos para duas vagas na fase seguinte da Copa Africana de Nações.

Grupo C (após 4 jogos): Gana 9, África do Sul 9, Sudão 6 e São Tomé e Príncipe 0.

Estados Unidos

Matt Miazga, atleta do Chelsea emprestado ao Anderlecht, atuou por 80 minutos na vitória por 6 a 2 da seleção norte-americana no amistoso contra o Panamá. Christian Pulisic tinha sido convocado para compor o plantel estadunidense, mas retornou ao centro de treinamento de Cobham para continuar sua recuperação de um problema físico.

Por fim, confira outras informações sobre a pausa internacional. N’Golo Kanté também foi destaque com a França, mas no embate contra Portugal. O meio-campista foi o autor do gol da vitória e da classificação francesa para a fase seguinte da Liga das Nações.

