Chelsea Women goleia Everton e alcança 26 jogos de invencibilidade em casa

Quando Chelsea e Everton foram a campo, na manhã desse domingo (8), pela FA Women’s Super League, as Blues tinham em mente a vitória e nada menos do que isso. Também poderia existir uma revanche pela eliminação na Women’s FA Cup 2019-2020, no mês de setembro. Em suma, houve goleada por 4×0, três pontos e mais um recorde para as comandadas de Emma Hayes.

A partida realizada em Kingsmeadow marcava o retorno do Chelsea a campo pelo Campeonato Inglês. Isso porque o último jogo na competição foi no distante 11 de outubro, antes da pausa para o calendário internacional. E parece que o tempo longe da FAWSL deixou o elenco londrino com mais vontade: vitória incontestável diante de um rival direto pelo título.

Retorno de England e goleada coletiva

Todavia, apesar do placar elástico, o Everton iniciou a partida pressionando a saída de bola na defesa do Chelsea. E ainda viu Ann-Katrin Berger errar na reposição de bola, quase entregando o gol às adversárias. Mas então Sandy MacIver – que é uma das principais responsáveis pela boa fase das Toffees – retribuiu a falha de Berger, a bola caiu nos pés de Ji So Yun e a sul-coreana balançou as redes.

Era o gol necessário para dar a tranquilidade ao Chelsea, ainda antes de 20 minutos jogados. Com a vantagem no placar, a equipe manteve a postura paciente, trocando passes e aguardando a hora de atacar. Na etapa final o placar foi ampliado. Bethany England anotou dois gols – o primeiro numa jogada espetacular de Pernille Harder e Melanie Leupolz – e a própria Harder decretou a vitória no último lance, com mais um belo tento. Veja a seguir:

Dois encontros e resultados distintos

Esse foi o segundo confronto entre Chelsea e Everton na temporada 2020/2021. Então, o que mudou em relação aquela derrota na Women’s FA Cup? Basicamente, o que Hayes já havia criticado: a necessidade de converter as chances. Naquele jogo de mata-mata as Blues criaram mais e pouco fizeram. Hoje, comandaram as ações de jogo, trocando passes e marcando bem. Quando subiram ao ataque, definiram o placar.

Um dos méritos de Hayes é a leitura de jogo. Ela montou a equipe titular com Sophie Ingle, Leupolz e Ji no meio-campo. Ingle atuou defensivamente (na função comumente exercida por Leupolz), deixando as companheiras mais livres ofensivamente. É importante destacar também a partida de Jonna Andersson na lateral-esquerda.

Ela repetiu o bom desempenho da Continental Cup e brilhou na lateral-esquerda, surgindo como opção ao setor. Mas no geral, o Chelsea de Hayes não muda. Ou seja, é um grupo. Inevitavelmente a qualidade de England, Harder, Ji e companhia aparecerão. Contudo, o resultado é sempre coletivo. Todas jogam para todas. Justamente por isso o resultado de domingo significa também a 26ª partida sem perder em Kingsmeadow. Tal número representa o novo recorde na história do Chelsea Women.

Cenário da FAWSL e dérbis pela frente

Por fim, o Chelsea ainda viu o Manchester United vencer o Arsenal por 1×0 e assumir a liderança com 16 pontos. Na próxima rodada, as Blues podem colocar no topo da tabela. Mas para isso precisam vencer as Gunners fora de casa no dia 15, próximo domingo e torcer por um tropeço do United, que enfrente o Manchester City.

