Chelsea visita o Liverpool de olho no G4 da Premier League

O Chelsea viajou para o noroeste da Inglaterra para enfrentar o Liverpool. O duelo desta quinta-feira marca mais um jogo na briga dos grandes para entrar na zona de classificação da próxima UEFA Champions League. Os Blues ocupam o quinto lugar na tabela, enquanto os Reds vem logo abaixo, com um ponto a menos.

Quem vencer o jogo em Anfield Road passará o fim de semana dentro do G4. Isso por que o West Ham, quarto colocado, só joga na próxima segunda-feira, contra o Leeds. O triunfo azul ainda quebraria um tabu que já dura sete anos contra o time vermelho.

Thomas Tuchel deve ter o elenco completo para a partida, uma vez que Thiago Silva e Hudson-Odoi já se recuperaram de suas lesões. Por outro lado, Jürgen Klopp segue com vários desfalques no setor defensivo.

RETROSPECTO

O clássico desta quinta será o de número 156 pelo campeonato inglês. O Liverpool leva boa vantagem nos confrontos, pois saiu de campo vencedor em 70 ocasiões, enquanto o Chelsea venceu outras 50. Jogando em Anfield, os números não são nada bons para o time azul. São apenas 11 vitórias, em 77 partidas.

Os Blues buscam quebrar um incômodo tabu de não ter vencido os Reds fora de casa, pela Premier League, desde que Jürgen Klopp assumiu o comando do time em 2015. A última vitória azul lá foi em 2014, quando o técnico ainda era Brendam Rodgers, 2-1 com gols de Gary Cahill e Diego Costa.

O ADVERSÁRIO

O atual detentor do troféu atravessa momento muito ruim na temporada. O Liverpool vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos de Premier League. Isso se dá pelo alto número de lesões, principalmente de jogadores que compõem o sistema defensivo. Essa onda de atletas machucados fez a diretoria ir ao mercado e contratar duas peças para repor a zaga: Ben Davies e Ozan Kabak.

Para o jogo de amanhã, estão de fora: Virgil Van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez e Jordan Henderson por contusões variadas. Fabinho e Diogo Jota já voltaram aos treinos e podem estar no banco de reservas. Já o meia Naby Keita se recuperou e já teve alguns minutos na vitória de domingo sobre o Sheffield United.

Tuchel vs Klopp

Thomas Tuchel e Jürgen Klopp trazem consigo uma relação de anos. Os dois alemães tiveram início de trajetória como treinadores semelhante. Klopp treinou o Mainz 05 por sete temporadas e depois foi rumo ao Borussia Dortmund, clube em que trabalhou pelo mesmo período.

Tuchel substituiu o técnico no Mainz quando o alemão do Liverpool foi ao Dortmund. Depois o substituiu também no clube alemão quando Klopp aceitou proposta dos Reds. Esta será a primeira vez que eles se encontrarão pela Premier League.

Os dois têm estilo de jogo pautado em modelo ofensivo, pressão na saída de bola adversária, transição ofensiva em alta velocidade. Ambos já demonstraram isso no times que dirigiram na carreira, principalmente a partir da passagem pelo Borussia Dortmund.

FIQUE DE OLHO

No lado azul do campo, Timo Werner pode ser um nome de destaque na partida. O atacante tem recuperado a confiança desde a chegada de Tuchel. O jogo contra o Liverpool pode ser uma boa oportunidade para ele retomar o bom caminho que o levou a Londres. Ainda na temporada passada, Werner era dado como certo em Anfield, mas no fim foi o Chelsea quem levou.

Artilheiro do campeonato com 17 gols, Mohamed Salah tem sido um dos pontos de lucidez desse Liverpool inconsistente nesta temporada. Ele participou diretamente de 42% dos 47 tentos anotados pelos Reds na competição. Contra o Chelsea, os números não são tão bons. Ele balançou as redes apenas duas vezes em sete encontros.

Prováveis Escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Curtis Jones; Salah, Mané e Firmino – Jürgen Klopp

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kovacic, Kanté, Alonso; Mount, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel

FICHA TÉCNICA:

Evento: Liverpool vs Chelsea

Competição: Premier League – 29ª rodada

Local: Anfield Road – Liverpool

Data: 04/03/2021

Horário: 17h15 (Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil

Arbitragem: Craig Pawson

