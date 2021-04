Chelsea repudia racismo sofrido por Callum Robinson

Carrasco do Chelsea no jogo de hoje, Callum Robinson sofreu ataques racistas em suas redes sociais. Logo após o jogo, o atleta fez um post comemorando a vitória, mas uma pequena parte da torcida azul teve atitude criminosa com ele.

Os Blues emitiram um comunicado em seu site repudiando a atitude de parte da torcida. Além disso, o texto diz que a diretoria tomará atitudes contundentes contra isso.

“O Chelsea FC está revoltado com as postagens nas redes sociais esta noite, direcionados ao jogador do West Bromwich Albion Callum Robinson. O Chelsea FC considera todas as formas de comportamento discriminatório totalmente inaceitáveis. O racismo não tem lugar neste clube e onde houver evidências suficientes de um titular de um bilhete de temporada do Chelsea ou membro envolvido em tal comportamento, tomaremos as medidas mais enérgicas possíveis contra eles.”

Seguindo o mesmo caminho, o West Brom, por meio de seu site, também emitiu comunicado condenando os abusos sofridos por Robinson.

“O clube está chocado com as mensagens e oferecerá a Callum Robinson a ajuda e o apoio de que ele possa precisar em resposta ao incidente. Albion continuará a enfrentar todas as formas de discriminação e ajudará as autoridades em suas investigações, buscando a punição legal mais dura disponível.”

Na partida de hoje, Robinson marcou dois dos cinco gols do West Bromwich na goleada de hoje em Stamford Bridge. Vale lembrar que ele balançou as redes cinco vezes na Premier League e todas as vezes foram contra o Chelsea.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp