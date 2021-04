Abrindo a rodada da Premier League, Chelsea recebe o West Brom

A Premier League volta neste sábado (03) e o jogo que abre a rodada é do Chelsea. Os Blues recebem o West Bromwich no Stamford Bridge pela rodada 30 da competição. A expectativa é que os londrinos vençam o jogo com facilidade pela fragilidade do adversário.

No entanto, vale chamar a atenção para o comportamento tático das duas equipes. O time de Thomas Tuchel normalmente comanda as ações no campo, mas ainda mostra um pouco de dificuldade em marcar gols e vencer os jogos com facilidade. A maior diferença nas 14 partidas foi de dois tentos apenas. Caso o West Brom entre em campo com a ideia de se defender, isso pode dificultar um pouco as coisas para o Chelsea e até fazer com que tropece, como no primeiro turno.

Para este jogo, Thomas Tuchel terá elenco quase completo. A única ausência deve ser de Kanté, que se machucou defendendo a seleção francesa. Há a expectativa de que Thiago Silva, Tammy Abraham estejam em condições para serem utilizados. O brasileiro, inclusive, está cotado para ser titular neste sábado.

Histórico de Confrontos

A disputa entre os dois times é amplamente favorável aos Blues. Nas 140 vezes em que se enfrentaram, os londrinos venceram 60, enquanto os Baggies ganharam 43. Jogando em Stamford Bridge, o cenário é ainda mais positivo: 34 vitórias, contra 17 do adversário.

A última vez em que o West Brom saiu de Stamford Bridge vencedor, pelo campeonato, foi em 1976, ou seja, há 45 anos. Na ocasião, as duas equipes estavam na Championship, e eles venceram por 2-1.

O adversário

O West Brom é um dos virtuais rebaixados da Premier League. O time é o décimo nono com 18 pontos em 29 partidas disputadas. A chegada de Sam Allardyce deu um respiro para a equipe, mas só o um milagre deve evitar com que eles não voltem para a Championship.

O favoritismo da partida é todo dos mandantes e para piorar o lado rival, o time visitante não terá Conor Gallagher, um de seus principais jogadores e que pertence ao Chelsea, por questão contratual.

FIQUE DE OLHO

Thiago Silva – Recuperado de lesão, Thiago é esperado para o confronto de amanhã. A expectativa é de que o zagueiro retorne neste sábado como titular. Vale o destaque para ver como ele voltará após a contusão muscular na coxa. Mesmo com o ótimo desempenho, Christensen tem grandes possibilidades de perder a posição para o defensor ex-PSG.

Matheus Pereira – Matheus Pereira é o grande nome dos Baggies. O meia brasileiro é o líder em gols e assistências pela equipe com oito participações diretas nos 20 que marcaram na competição. No primeiro turno, ele marcou um dos gols no empate em 3-3.

Ficha Técnica

Evento: Chelsea vs West Bromwich

Competição: Premier League – rodada 30

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Werner e Havertz – Thomas Tuchel

Provável West Brom: Johnstone; Furlong, O’Shea, Bartley, Townsend; Lundstram; Yokuslu; Matheus Pereira, Livermore, Maitland-Niles, Phillips; Diagne – Sam Allardyce

Local: Stamford Bridge – Londres

Data: 03/04/2021

Horário: 08h30 (Brasília)

Transmissão: Fox Sports

Arbitragem: David Coote

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp