Chelsea integra lista de clubes mais valiosos, segundo Transfermarkt

O Transfermarkt publicou no domingo (18) a lista dos clubes mais valiosos do mundo. Cinco clubes da Premier League, incluindo o Chelsea, são componentes dos 10 primeiros postos da lista. O portal esportivo avaliou os 50 clubes mais valiosos do futebol, em relação ao valor de mercado de cada agremiação.

O time londrino é o 7º colocado no ranking com o valor estimado em 838.9 milhões de Euros. Além disso, dois rivais do Chelsea na UEFA Champions League 2020/21 estão na lista do Transfermarkt. Primeiramente, o Sevilla foi listado como 23º colocado e avaliado em 348.9 milhões de Euros. Posteriormente, na posição nº 40, está o Rennes com 240.5 milhões de Euros

1º ao 10º

Os 10 primeiros colocados apresentam predomínio da Inglaterra. Afinal, cinco clubes do ranking são da Premier League e três equipes da Espanha. Por fim, um time francês e um selecionado da Alemanha foram listados.

1- Liverpool (Inglaterra) – 1 bilhão e 100 milhões de Euros

2- Manchester City (Inglaterra) – 1 bilhão e 80 milhões de Euros

3- Barcelona (Espanha) – 878.5 milhões de Euros

4- Bayern de Munique (Alemanha) – 874.7 milhões de Euros

5- PSG (França) – 858.8 milhões de Euros

6- Real Madrid (Espanha) – 855 milhões de Euros

7- Chelsea (Inglaterra) – 838.9 milhões de Euros

8- Manchester United (Inglaterra) – 799.9 milhões de Euros

9- Atlético de Madrid (Espanha) – 735.5 milhões de Euros

10- Tottenham (Inglaterra) – 733.6 milhões de Euros

11º ao 20º

Posteriormente, quatro clubes da Itália, quatro da Inglaterra e dois da Alemanha foram mencionados pelo portal esportivo.

11- Juventus (Itália) – 690.2 milhões de Euros

12- Inter de Milão (Itália) – 685.1 milhões de Euros

13- Arsenal (Inglaterra) – 632 milhões de Euros

14- Napoli (Itália) – 594 milhões de Euros

15- Dortmund (Alemanha) – 587.3 milhões de Euros

16- Everton (Inglaterra) – 514.6 milhões de Euros

17- Red Bull Leipzig (Alemanha) – 514.6 milhões de Euros

18- Leicester (Inglaterra) – 477.2 milhões de Euros

19- Milan (Itália) 410 milhões de Euros

20- Wolverhampton (Inglaterra) – 310 milhões de Euros

Por fim, confira os outros clubes listados pelo Transfermarkt. 21º ao 30º, 31º ao 40º e 41º ao 50º.

