Chelsea: Atletas nas listas iniciais da FIFA FIFPRO World XI

Thiago Silva e N’Golo Kanté, atletas do Chelsea, foram nomeados para o 2020 FIFA FIFPRO World XI. A dupla da equipe de Londres foi incluída na lista de 55 atletas, que foi eleita por atletas do mundo todo. O selecionado será composto por um goleiro, quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes. Além disso, a FIFPRO e a FIFA vão revelar os selecionados (masculino e feminino) na próxima quinta-feira (17).

No ano passado, a equipe masculina foi eleita da seguinte forma. Alisson Becker, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Marcelo. Sergio Ramos, Eden Hazard, Frenkie de Jong, Luka Modric, Kylian Mbappe, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Por outro lado, oito atletas do Chelsea Women foram apontadas para a lista de 55 atletas do 2020 FIFA FIFPRO World XI. Pernille Harder, Sam Kerr e Millie Bright. Ann-Katrin Berger, Erin Cuthbert, Magdalena Eriksson, Bethany England e Ji So-Yun.

Por fim, a equipe feminina do ano passado foi eleita com as seguintes atletas. Sari van Veenendaal, Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O’Hara, Wendie Renard, Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Marta Vieira.

