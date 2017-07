Chelsea anuncia Cahill como novo capitão da equipe

Já na reta final da pré-temporada e começando a preparar a equipe para a FA Community Shield e toda temporada europeia, o Chelsea anunciou quem será o novo capitão do time após a saída de John Terry e o escolhido foi o também zagueiro inglês Gary Cahill.

Cahill foi o capitão em toda temporada passada enquanto Terry não estava em campo. Os dois levantaram a taça de campeão da Premier League da última temporada juntos. Foi a escolha correta e de certa forma todos já esperavam que isso fosse acontecer, houve apenas a oficialização por parte do clube.

“É um momento de muito orgulho pra mim. Já vivi muita coisa boa nesse clube e essa com certeza é uma das maiores. Ser o capitão de um clube tão grande quanto o Chelsea é uma grande conquista. Quando Antonio Conte me contou, fiquei muito emocionado. Fiquei muito encantado, orgulhoso e animado para o que está por vir no futuro.”