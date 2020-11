Begovic: “Kepa será um sucesso; no Chelsea ou em qualquer outro lugar”

Asmir Begovic, ex-goleiro do Chelsea, foi entrevistado pela TalkSport sobre os goleiros da equipe de Londres. Primeiramente, ele se posicionou sobre a atual situação de Kepa Arrizabalaga. O espanhol perdeu a posição de titular para Edouard Mendy, contratado junto ao Rennes, na temporada 2020/21. Posteriormente, Begovic mencionou sua alegria em assistir Mendy atuar e reiterou sua confiança em um futuro próspero ao goleiro espanhol.

Kepa e Mendy

“Essas situações nunca são simples. Se você investir um grande valor de transferência, não significa que tudo dará certo. Há vários fatores para fazer uma transferência funcionar e causar um impacto no clube”, iniciou Asmir Begovic. “Mendy chegou e está muito bem, acho que ele realmente solidificou na posição [de titular], afirmou o ex-goleiro do Chelsea.

Entretanto, Begovic, que atuou em 19 partidas com o time de Londres afirmou que deposita sua confiança em Kepa. “[Mendy] tem sido impressionante e é uma alegria assisti-lo jogar. Eu realmente gosto de ver ele atuar. Mas Kepa pode provar que todos estão errados? Possivelmente.”, afirmou.

“Acho que Kepa é um goleiro muito bom, ele jogou muito bem na Espanha antes de sua transferência para o Chelsea e, obviamente, tem sido um momento complicado para ele. Ele tem uma qualidade muito boa e tenho certeza que ele será um grande sucesso, seja no Chelsea ou em qualquer outro lugar”, afirmou Asmir Begovic.

Kepa fez 98 partidas com o Chelsea e iniciou a temporada 2020/21 no gol de Stamford Bridge. Entretanto, o espanhol perdeu a titularidade com a chegada do arqueiro senegalense ao time de Stamford Bridge.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp