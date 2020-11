Azpilicueta fala sobre o período de treinos na pausa internacional

César Azpilicueta falou sobre as atividades realizadas pelos integrantes do plantel de Londres que não foram convocados na pausa internacional. “Foram duas semanas muito diferentes, mas nós tentamos descansar um pouco mais e trabalhar mais individualmente”, iniciou o espanhol em entrevista ao site oficial do Chelsea.

“Quando você tem duas semanas entre os jogos, é o momento ideal para fazer algum trabalho que vai te ajudar nessa agenda lotada que está por vir. Agenda de jogar de três em três dias. Ou seja, é o momento de iniciar um trabalho adequado [para esses momentos]. Portanto, esse período permite que façamos mais trabalho aeróbico, de força e corridas. Além disso, nós podemos fazer mais [exercícios] de academia”, disse Azpilicueta.

“Também é importante para termos mais contato com os atletas da base”, completou Azpilicueta. Para reforçar as atividades, vários atletas, como Bryan Fiabema e Karlo Ziger, foram convocados para atuar ao lado de Alonso, Azpilicueta, Caballero e Tomori, em Cobham.

“É bom para vermos os jovens mais de perto. É uma boa chance para eles melhorarem e saborearem o treinamento da primeira equipe. É importante para o desenvolvimento dos atletas e é uma forma de se ‘soltar’. Pode dar mais confiança para o jogo deles”, disse César Azpilicueta.

Por fim, a base do Chelsea entrará em campo neste final de semana. Primeiramente, o Sub-18 entra em campo neste sábado (21), às 9h (horário de Brasília), contra o Aston Villa, em jogo válido pela Premier League Sub-18. Posteriormente, no domingo, o Sub-23 mede forças contra o Manchester City, às 10h (Brasília), em partida agendada pela Premier League 2.

