Atletas do Chelsea na equipe das melhores contratações da EPL

O WhoScored, portal esportivo de avaliações e estatísticas, publicou a equipe das melhores contratações da Premier League 2020/21. O critério utilizado pelo site foi de jogadores que atuaram em, pelo menos, cinco partidas na atual temporada. O Chelsea foi destaque pelo alto investimento para 2020/21 e, segundo o WhoScored, os gastos trouxeram resultados nos primeiros duelos. Por isso, três atletas do clube de Stamford Bridge foram apontados para a lista de destaques do portal. Thiago Silva, Bem Chilwell e Timo Werner.

Primeiramente, vamos escalar a seleção do WhoScored com o goleiro e os defensores. Emiliano Martinez (Aston Villa – 6.92), Matty Cash (Aston Villa – 7.22), Gabriel (Arsenal – 7.05), Thiago Silva (Chelsea 7.02) e Ben Chilwell (Chelsea – 7.77).

Posteriormente, os meio-campistas ou meia-atacantes. Um atual jogador do Chelsea e um jogador do time de Londres emprestado ao Aston Villa. James Rodriguez (Everton – 7.84), Ross Barkley (Aston Villa – 7.62), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham – 6.98) e Timo Werner (Chelsea – 7.40). Por fim, dois atacantes para o selecionado. Ollie Watkins (Aston Villa – 7.82) e Callum Wilson (Newcastle – 6.93)

“É uma parceria brasileira”, iniciou o site mencionando a presença de Gabriel ao lado de Thiago Silva. “Thiago Silva iniciou em cinco dos oito jogos do Chelsea na Premier League nesta temporada. Entretanto, o zagueiro e o sistema defensivo concederam quatro dos 10 gols. Sendo apenas um gol nos últimos quatro jogos. [O zagueiro] soma 92,8% de aproveitamento de passes, é o quarto melhor na Premier League na atual temporada e auxiliou o defensor com a nota 7.02”.

Ben Chilwell – 7.77

“A perseguição do Chelsea em relação ao lateral-esquerdo atingiu o capítulo final no mês de agosto, por um valor estimado em 45 milhões de Libras. Outras possibilidades de laterais eram observáveis no mercado, enquanto Frank Lampard se empenhou na busca pelo lateral da seleção inglesa. Por outro lado, o defensor vem recompensando toda a fé demonstrada pelo técnico do Chelsea no atleta. O atleta de 22 anos tem dois gols e duas assistências pela equipe de Londres. Além da média de 2.2 passes-chave por jogo. Consequentemente, Ben Chilwell acumulou a nota 7.77 no portal WhoScored”.

Timo Werner – 7.40

“O último representante do Chelsea na lista. Timo Werner levou um tempo para embalar, mas agora ele ganhou força e não mostra sinais de vagareza. Timo Werner tem quatro gols e uma assistência na Premier League. Todas as estatísticas foram computadas nos últimos quatro jogos da competição. […] O futebolista parece estar mais afiado, após ter tido um tempo de adaptação em Londres. Assim sendo, Werner soma 7.40 na nota do WhoScored”.

Ross Barkley – 7.62

“Barkley tem desfrutado de seu empréstimo ao time de Dean Smith. O meio-campista já marcou mais gols (2) na atual temporada do que na temporada passada (1). Além disso, ele concedeu a primeira assistência da temporada com o cruzamento para Ollie Watkins, no jogo contra o Arsenal. Assim sendo, Barkley acumula a média de 3.4 chutes por jogo, três passes-chave e média de 2.2 dribles por duelo”.

Por fim, confira aqui todos os integrantes do plantel e as avaliações do portal esportivo.

