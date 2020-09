Liga das Nações terá presença de atletas do Chelsea

A Liga das Nações da UEFA de 2020 será iniciada no dia 3 de setembro e terá presença de atletas do Chelsea em várias seleções. Começando pela Alemanha, Antonio Rudiger e Timo Werner integram o selecionado alemão no duelo contra a Espanha. O jogo está marcado para a Mercedes-Benz Arena, no dia 3 de setembro, em Stuttgart, às 15h45. Por outro lado, Kepa Arrizabalaga também foi convocado pela seleção espanhola para os duelos contra Alemanha e Ucrânia.

Liga A

Jorginho e a seleção italiana entram em campo no dia 4 de setembro, às 15h45min, contra a Bósnia e Herzegovina. O duelo válido pela Liga A será realizado no estádio Artemio Franchi, em Florença.

A Inglaterra terá Mason Mount e Tammy Abraham compondo o plantel dos Três Leões no Grupo 2, ao lado de Bélgica, Dinamarca e Islândia. Na primeira edição, a Inglaterra encerrou a sua campanha na terceira colocação. Nesta temporada, a equipe de Gary Southgate inicia seu calendário contra a Islândia, em Laugardalsvöllur, centro esportivo da capital Reykjavík. O jogo será realizado no dia 5 de setembro (sábado), às 13h.

A seleção dinamarquesa terá Andreas Christensen em seu plantel. O defensor foi peça importante na campanha de promoção da Dinamarca para a Liga A (1ª divisão da Liga das Nações). O zagueiro encontrará caras conhecidas, haja vista que o primeiro confronto da sua seleção será contra a Bélgica. O embate está agendado para 5 de setembro, às 15h45, no estádio Parken, em Copenhague.

A França convocou Olivier Giroud e N’Golo Kanté para os duelos contra Suécia e Croácia, no Grupo C. O primeiro jogo está marcado para dia 5 de setembro, às 15h45min e será fora de casa, contra a Suécia, na Friends Arena, em Estocolmo. Posteriormente, o estádio Saint-Denis será palco de França e Croácia, a reedição da final da Copa do Mundo de 2018.

Por falar em Croácia, Mateo Kovacic reforça a seleção croata no Grupo C da Liga das Nações. O primeiro jogo dos atuais vice-campeões mundiais será contra Portugal, no dia 5 de setembro, às 15h45, no estádio do Dragão, em Porto. Sendo assim, teremos o duelo entre um finalista da Copa do Mundo contra Portugal, que venceu a primeira edição da Liga das Nações.

Liga B

Na Liga B, segunda divisão da Liga das Nações, a equipe do País de Gales tem Ethan Ampadu na lista de convocados. O selecionado de Gales mede forças contra a Finlândia, dia 3 de setembro, às 15h45, em Helsinque. Posteriormente, o País de Gales recebe a Bulgária, em jogo válido pela 2ª rodada da competição, na cidade de Cardiff.

Liga C

Armando Broja, que está em empréstimo ao Vitesse Arnhem para temporada 2020/2021, foi convocado pela seleção adulta da Albânia pela primeira vez. Assim sendo, os albaneses enfrentam a Bielorrússia no dia 4 de setembro, às 15h45.

UEFA Campeonato Sub-21

Ao mesmo tempo, outros campeonatos da UEFA são realizados, como o Campeonato sub-21. Reece James, Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher e Marc Guehi integram a seleção inglesa nos duelos contra Kosovo e Áustria. O embate contra o Kosovo será na sexta-feira, 4 de setembro. Enquanto o embate contra os austríacos está agendado para terça-feira, 8 de setembro.

Em conclusão, Karlo Ziger também atuará pela seleção nacional. O arqueiro foi convocado para três jogos da seleção croata, diante da Turquia, Portugal e Eslováquia. Os duelos estão previstos para serem realizados entre os dias 2 e 8 de setembro.

Confira os duelos válidos pela Liga das Nações.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp