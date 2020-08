Ashley Cole escolhe Carlo Ancelotti como o melhor treinador de sua carreira

O ex-lateral esquerdo do Chelsea, Ashley Cole, disse em entrevista ao 90Min.com que Carlo Ancelotti foi o melhor treinador de sua carreira como jogador profissional. Segundo o inglês, o treinador italiano era um gênio nas táticas e no gerenciamento do vestiário.

Ancelotti foi o treinador do Chelsea durante uma das temporadas mais bem sucedidas e brilhantes do time na Inglaterra. Na temporada 2009/2010, os Blues conseguiram o título da Premier League e da FA Cup jogando de forma ofensiva e convincente.

“O melhor que já tive”

Cole era parte importantíssima daquele time, jogando como um lateral esquerdo bastante ofensivo. Agora, com 39 anos, ele afirmou que o italiano era um gênio.

“Ele foi o melhor treinador que tive como jogador de futebol. Eu fui treinado por vários grandes treinadores e eu os admirava por diferentes razões. Mas Ancelotti era especial. Eu e ele tínhamos uma conexão diferente,” disse o ex-lateral.

“Ancelotti era o tipo de treinador que todos gostavam independentemente de estarem jogado ou não. Ele era capaz de ser atencioso e prestar atenção nos seus jogadores. Sabia como entender o ponto de vista dos jogadores do elenco.”

Vale ressaltar que Ashley também destacou a habilidade tática de seu ex-comandante.

“Ele sabia como ser genial taticamente ao mesmo tempo em que também era brilhante no tato com os jogadores. Foi sem dúvidas o melhor que já tive, um gênio,” completou.

Sinceridade ao falar sobre Lampard

Por fim, o ex-camisa 3 falou honestamente sobre sua experiência sendo treinado por Frank Lampard no Derby County. Ambos trabalham juntos atualmente já que Cole faz parte da equipe técnica do Chelsea.

“Ser comandado por Frank foi um pouco estranho! Eu tinha acabado de deixar o LA Galaxy e recebi a ligação para jogar no Derby. No início foi diferente, mas eu sabia que agora ele era meu treinador,” revelou Cole.

“Eu estava mais velho e sabia que não jogaria tanto, mas pude ajudar da melhor forma possível. Eu e ele sempre tivemos uma ótima relação de amizade e isso nos ajudou a ter honestidade no dia a dia.”

