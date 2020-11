Antonio Conte: “Lukaku e Van Dijk ficaram próximos do Chelsea”

Antonio Conte, ex-técnico do Chelsea, afirmou que o clube de Londres esteve muito perto de contratar Romelu Lukaku e Virgil van Dijk, na segunda temporada do treinador na equipe de Stamford Bridge. Em entrevista ao Telegraph, o atual técnico da Inter de Milão venceu a Premier League na temporada 2016/17, em sua primeira campanha pelo Chelsea. Além disso, o italiano afirmou que tinha a missão de planejar uma equipe competitiva para os anos seguintes.

Entretanto, Antonio Conte afirmou que não conseguiu concluir as negociações com os atletas mencionados, mesmo com o contato regular entre técnico e futebolistas. Um ano depois, apesar de ter conquistado a Copa da Inglaterra em 2018, ele foi desligado do comando técnico. Afinal, o Chelsea encerrou a Premier League fora do grupo dos quatro primeiros colocados – 5º colocado.

Lukaku e Van Dijk

Conte afirma que as coisas poderiam ter sido diferentes se os ex-jogadores de Everton e Southampton tivessem concluído as negociações com o Chelsea. Inclusive, o atual status de ambos os futebolistas, na Inter e no Liverpool, diz muito sobre a opção do treinador em buscar o reforço desses atletas, segundo o próprio técnico.

“Pedi dois atletas e ficamos muito, muito próximos depois de ter vencido a Premier League. Um jogador foi Romelu Lukaku e o segundo atleta foi Virgil Van Dijk, e esses dois estavam muito muito próximos. Estivemos em contato todos os dias e sempre disse que com esses dois atletas [o plantel do Chelsea] iria em 30%”, afirmou Antonio Conte. “Acho que perdemos o tempo de trazê-los para o Chelsea no começo e a possibilidade deles ficarem por muitos anos”, concluiu.

“Foi uma pena que não tenha acontecido e Romelu [Lukaku] está mostrando com a Inter que a minha ideia estava certa. Além disso, Van Dijk também mostrou com o Liverpool que era a ideia certa ao clube”. Vale relembrar que Lukaku foi oficializado no Manchester United e, posteriormente, Van Dijk foi para o Liverpool. Seis meses antes de Conte perder o emprego em Londres.

Retorno ao Campeonato Inglês

Além disso, Conte foi ligado ao Manchester United recentemente e confirmou seu interesse em retornar ao Campeonato Inglês. “Tenho essa temporada e mais um ano de contrato na Inter. Comecei um projeto aqui e, sinceramente, quero continuar nesse projeto e ficar por muitos anos. Afinal, estamos construindo bases aqui. Mas, com certeza, no futuro, quero voltar para Inglaterra e ter outra experiência lá. Gostei muito da minha passagem lá e gostei de ter respirado a atmosfera da Inglaterra”, concluiu Conte.

Por fim, Antonio Conte e Chelsea se despediram no dia 13 de julho de 2018. O italiano conquistou a Premier League (pela 6ª vez) e a Copa da Inglaterra (pela 8ª vez). Além disso, o time de Stamford Bridge acumulou 30 vitórias nos 38 jogos de Conte no comando técnico do plantel. Incluindo, 13 vitórias consecutivas com o Chelsea. Posteriormente, outro italiano assumiu o cargo de técnico do Chelsea: Maurizio Sarri, que vinha de um vice-campeonato nacional, como Napoli.

