Analisando emprestados: Loftus-Cheek poderá ser útil ao Chelsea?

Apesar do histórico de pouco aproveitar revelações juvenis em Stamford Bridge, o Chelsea concentra bons jogadores lançados ao profissional nas últimas temporadas. Certamente um dos melhores jogadores desse período é Ruben Loftus-Cheek (25). Entretanto já em sua 7ª temporada na carreira, o promissor volante que também atua como meia e ala direita está perto de retornar aos Blues, após encerrar seu vínculo com o modesto Fulham na elite inglesa. Passados dois empréstimos e sem convencer em ambos, resta a dúvida: Loftus-Cheek poderá ser útil ao Chelsea?

Após 82 partidas, tem 12 gols e 11 assistências do meia pelos Blues desde que se profissionalizou na temporada 2014/2015. Longe de ser uma peça essencial no time titular, a exemplo de Mason Mount, Loftus-Cheek precisou ganhar minutagem para mostrar seu valor. Depois de uma passagem apagada pelo Crystal Palace (25 jogos, 2 gols e 5 assistências), o jogador até teve mais chances no clube antes de migrar para o Fulham na atual temporada.

Entretanto em Craven Cottage sua performance é relativamente boa para as expectativas do Fulham. Scott Parker cogita tentar sua contratação em definitiva e, tendo em vista que o meia vê com bons olhos jogar uma Eurocopa ou a Copa do Mundo 2022, precisará de espaço. Enquanto jogador do Palace, foi para o Mundial da Rússia (2018) e com isso recebeu nova chance nos Blues para 2018/19 – o que não agradou. Mais maduro e na idade considerada o “auge” para um atleta profissional, até que ponto é interessante Loftus-Cheek compor elenco no seu time de coração?

Loftus-Cheek útil

Diante de mais três anos de contrato e um salário de 30 mil libras semanais (dobrado para 60 mil no Fulham), o meia só seria útil ao Chelsea se consolidar-se como um 12º homem para Tuchel. Sendo assim, o Box-To-Box deveria convencer o treinador de que substitui à altura Jorginho, Kanté e ocasionalmente Mount e até Harvertz. A missão não é fácil e Loftus-Cheek não tem este portfólio. Pesa ao seu favor ser um dos atletas mais flexíveis taticamente e sua estatura de 1,95m.

Apesar disso, distante de ser lembrado por Southgate no English Team, tende a desperdiçar mais uma temporada no banco de reservas e desvalorizando-se no mercado. Mesmo bicampeão da Premier League, em quais temporadas o torcedor lembra do atleta com destaque?

Portanto, custando cerca de 20 milhões de euros e com um time publicamente interessado na sua compra, vejo com bons olhos a negociação. Prata da casa, Loftus-Cheek tem passagens pelas seleções sub-17 e 20, mas ganhará mais valor em um time emergente hoje. Eu descartaria novos empréstimos, pois o mesmo já é uma realidade e não mais promessa.

Estatísticas do meia

Revelado na temporada 2014/15, Loftus-Cheek soma 82 jogos, 12 gols e 11 assistências pelo Chelsea. No Fulham até o momento são 29 jogos, um gol e quatro assistências. Pelo Crystal Palace soma 25 partidas, dois gols e cinco passes.

Desde 2017 é convocado para a seleção inglesa, onde tem 10 partidas oficiais. Durante 2011 até 2015 integrou os times juvenis do selecionado inglês, onde participou de 36 jogos e marcou 15 gols.

