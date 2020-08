Além de lesões, Chelsea terá desfalques por cartões contra Bayern

Além da derrota para o Arsenal na final da FA Cup, Frank Lampard ganhou mais uma dor de cabeça. Uma não, várias. Christian Pulisic, César Azpilicueta e Pedro deixaram o campo lesionados e não terão condições de jogo até sábado (8).

Dessa forma, os Blues não poderão contar com boa parte do plantel. Isso porque Billy Gilmour se recupera de lesão, N’Golo Kanté ainda não está apto para jogo, bem como Willian. Ruben Loftus-Cheek também ocupa uma vaga no Departamento Médico. Ao final do jogo de sábado (1°), o treinador já havia demonstrado preocupação.

“Nós não tivemos sorte com as lesões, e tudo aconteceu de uma forma que não queríamos. Duas lesões musculares, com o Azpilicueta e o Pulisic, e um ombro deslocado para o Pedro. E ainda teve o Willian, que se machucou na véspera da final”, lamentou.

Como se não fosse suficiente ter desfalques por lesão, Lampard não poderá utilizar Marcos Alonso e Jorginho, ambos suspensos. Do outro lado, o Bayern tem apenas uma baixa, o lateral francês Pavard. Os bávaros ganharam no jogo de ida por 3×0, no Stamford Bridge. Caso consiga reverter o placar na Alemanha, os Blues enfrentarão Barcelona ou Napoli, no dia 14, no Estádio da Luz.

