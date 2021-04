A reta final e emocionante da temporada do Chelsea Women

A temporada 2020/2021 está em seu fim e as Blues lutam para serem bicampeãs da liga e conquistarem o título inédito da Champions League. Porém, para que os títulos se tornem realidade o time tem um caminho complicado pela frente que você vai saber agora.

As chances na Women’s Super League

O Chelsea chega para os últimos três jogos da WSL na liderança com dois pontos de distância do Manchester City, Entretanto, apesar da vantagem, o clube londrino vai ter um confronto direto contra as Citizens e um clássico, além de uma partida contra o Reading.

A “final” contra o City

Ao passo que os times se preparam para o jogo, a ansiedade cresce entre os torcedores. As Blues viajarão até Manchester no dia 21 para disputarem a partida, que está sendo tratada por muitos como a decisão da liga. Mesmo assim, o jogo não decide matematicamente o campeão.

Clássico londrino

Para o jogo que pode dar o título para o Chelsea caso saiam com uma vitória contra o City, e nesse também, o Tottenham Hotspur vai receber Emma Hayes e sua equipe. Devido aos jogos da Champions, o clássico teve que ser reagendado e ainda não tem data.

A última rodada

Para encerrar a WSL, elas irão receber o Reading em Kingsmeadow. As visitantes já não brigam por mais nada, com a permanência garantida e sem chances de ir para uma competição europeia. O jogo está marcado para o dia 09 de maio.

Um possível título inédito

Ao passo que briga para ser bicampeão da Liga Inglesa, a equipe londrina divide as atenções com a UEFA Women’s Champions League, onde estão nas semifinais.

Após eliminar o Atlético de Madrid nas oitavas e o Wolfsburg nas quartas, o adversário da vez é o Bayern de Munique. Apesar de ser um jogo complicado e sem um favorito claro, as chances de uma final são reais.

As partidas ocorrerão nos dias 25 de abril e 02 de maio, com a decisão na Inglaterra.

O começo na FA Cup

Em contrapartida das retas finais da WSL e da Champions, a Women’s FA Cup vai começar na próxima sexta feira, dia 16.

O clube de Londres receberá o London City, em Kingsmeadow, para estrear na competição.

