Valeu a pena esperar pelo bicampeonato

A temporada do Chelsea foi marcada por muitos questionamentos e desafios. Contudo, no final das contas, tudo valeu a pena. Agora, pouco mais de uma semana após o bicampeonato da UEFA Champions League, cada torcedor relembra o clima e as emoções da conquista do título de forma única.

De pronto, o Chelsea Brasil dá continuidade aos relatos dos apoiadores. Nesta semana, é hora de ceder espaço ao torcedor mais jovem. A priori, busca-se fazer um paralelo a quem acompanha a equipe há alguns anos e têm fresca na memória as finais de 2008 e 2012.

2021: a primeira vez

Sobretudo, os torcedores mais jovens tiveram em 2021 a primeira oportunidade de viver de perto uma conquista tão especial. Acima de tudo, importante para o clube. Como é o caso do colaborador Guilherme Néri. Em síntese, ele relembrou alguns fatores que influenciaram as últimas temporadas do clube, que tiveram impacto direto no título da última semana.

Assim como compartilhou sobre os sentimentos que vieram junto com o título, no dia 29 de maio. Por fim, falou sobre a importância da conquista ao futuro do Chelsea.

“Valeu a pena. Valeu a pena acompanhar eliminações, não classificações e punições em janelas de transferência para chegarmos no mais alto momento de glória da Europa. Uma semana após a conquista da Champions League, a sensação é de que valeu a pena esperar quase uma década pelo bicampeonato.

Mesmo para aqueles que não assistiram a final de 2012 mas acompanharam as temporadas seguintes, como eu, valeu a pena. O nervosismo em cada lance do ataque do City, juntamente com cada chance perdida dos nossos atacantes, valeu a pena.

Somos campeões da Europa pela segunda vez, com um elenco em desenvolvimento, em início de ciclo. Não necessitávamos desta conquista, mas conseguimos ver o quanto foi e é importante para a equipe e para os torcedores.“

