Um turbilhão de sentimentos e a reconquista da Europa

Há uma semana, todos os corações blues vibraram com a conquista da UEFA Champions League. De antemão, nesta semana o Chelsea Brasil vem trazendo relato dos apoiadores, que mesmo distantes fisicamente, se uniram pelas redes sociais e comemoraram o retorno do troféu a Londres.

A princípio, foram 90 minutos de diferentes sentimentos. Em síntese, cada um de nós sentiu e vivenciou o dia 29 de maio de 2021 de uma forma única. De pronto, alguns conseguiram se unir, pelas formas possíveis, para ver o jogo e comemorar o título.

Inclusive com a galera aqui do Chelsea Brasil! Tal qual nosso apoiador, Wesley Santos, que comemorou junto com a gente no último sábado. Por fim, ele compartilhou o significado e a importância da reconquista da Europa pelos Blues para ele.

“Lembrei da nossa primeira final em Moscou. A escorregada de Terry e toda frustração e depois a glória daquela campanha incrível e improvável que tivemos de Munique.

Em mais um ano difícil, de poucas alegrias, o Chelsea me deu esse desafogo, a emoção de ser campeão de algo tão grandioso. Tenho orgulho de ser Chelsea em qualquer situação. Mas esse título massageia o ego. Todo o envolvimento e vínculo que criamos no grupo dos apoiadores foi muito massa, porque fizemos essa corrente e pudemos comemorar todos juntos! Foi único, especial e com certeza marcante“.

Para ser um apoiador do Chelsea Brasil, clique aqui!

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp