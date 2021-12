Opinião: é possível Oscar se aposentar no Chelsea?

Me lembro da transição: Internacional – Chelsea. Naquela época, o meia Oscar Emboaba havia se tornado um dos principais jogadores da equipe colorada. Além de ter sido convocado várias vezes para defender a seleção brasileira principal. Bem como nas Olimpíadas de Londres em 2012. O menino franzino acumulava talentos por onde passava. Mas agora, o jogador revelou ao Talk Sport o “sonho” de se aposentar no Chelsea, além da identificação com Mason Mount. Enfim, Oscar enalteceu a tríade de anos atrás formada por John Terry, Frank Lampard e Eden Hazard.

Antes de mais nada, vamos voltar relembrar o dia 23 de Dezembro de 2016: a despedida do jogador do elenco Blue. Foi anunciado então que Oscar deixaria o Chelsea em janeiro do ano seguinte para se juntar ao SIPG de Xangai. Com a venda, o clube londrino recebeu £60 milhões pelo jogador. Valor muito superior aos £25 milhões pagos ao Internacional para contratar Oscar em 2012.

Em suma, os momentos de Oscar no Chelsea estão marcados na memória de toda a torcida. Embora tenhamos lembranças de baixo rendimento nos últimos períodos no comando de Antonio Conte – fases “ruins” que são muito parecidas às fases “normais” de alguns jogadores. O camisa 11 e depois 8 dos Blues, então, recebeu muita atenção e de certa forma foi a estrela do time. Mas também sofreu com críticas uma vez que seu rendimento diminuiu e as expectativas da torcida não foram atendidas.

Após copa do mundo de 2014, o 7 a 1 assombrava muitos atletas que defenderam a seleção brasileira. E sem dúvidas impactou Oscar. Eventualmente, foi dada a largada na despedida do jogador de um clube grande como o Chelsea, lugar onde se destacou, onde obteve experiências, onde conquistou belas amizades, lutou, conquistou títulos e causou boa impressão durante sua estadia no oeste de Londres. Sendo assim, deixar a equipe para desbravar de novos desafios na Ásia, parecia equívoco.

Destaque no futebol chinês

Naquele momento, o que pesava era a questão de um jogador novo, compatível e prestes a retomar o alcance no auge da carreira.

Válido lembrar que outros clubes europeus já vinham demonstrando interesse no meia. Mas a história tomou rumos diferentes. Nada de Premier League, campeonato italiano, nada de Europa. E o mais interessante: hoje em dia, Oscar não se arrepende de ter mudado para a China, mas o brasileiro espera fazer um retorno a Stamford Bridge para encerrar sua carreira. Contestando ou não, lá se foi ele e o contrato permanece.

O sonho de vestir azul uma última vez

Em quatro anos e meio no Chelsea, Oscar ajudou os Blues a vencer a Premier League duas vezes, junto com a Liga Europa e a copa da liga. Mais ainda, marcou 38 gols nos 203 jogos que disputou pelo clube.

Depois de quatro anos jogando na China, o jogador sabe e entende que o clube inglês prioriza os atletas mais jovens. Mas ainda assim, gostaria de voltar à Stamford Bridge. Em suma, o Chelsea ainda é um clube que ocupa um lugar especial no coração de Oscar, como ele afirmou à Talk Sport:

Eu torço pelo Chelsea. Penso em terminar no Chelsea porque já passei bons momentos lá. O clube me ajudou muito a melhorar e a fazer o que sempre sonhei, que era jogar na Champions League e me ajudaram a jogar a Copa do Mundo e a vencer a Premier League. Tenho muitos amigos no Chelsea. Se eu tiver a chance de terminar minha carreira no Chelsea, é um sonho para mim. Claro, o Chelsea não gosta de comprar muitos jogadores mais velhos, o que é normal porque é uma equipe de ponta da Europa, mas vou tentar o meu melhor para estar em forma para terminar aí.

Os torcedores blues enxergaram com bons olhos o craque quase imediatamente quando ele marcou dois gols contra a Juventus em sua primeira aparição na Liga dos Campeões pelo clube. Mais tarde, o categórico segundo gol de Oscar naquela partida recebeu o prêmio de Gol da Temporada. Na meia-volta, o brasileiro habilmente chutou a bola para longe de um zagueiro da Juventus antes de enviar um belo chute para o canto superior com apenas o segundo toque.

Tríade de sucesso

Mesmo levantando a Super LIga Chinesa com o Shanghai SIPG, Oscar ainda tem a conquista do título da Premier League com o Chelsea como um dos momentos de maior orgulho de sua carreira. Principalmente, pelo reconhecimento do nível de uma liga inglesa e como ela é difíci:

Eu ganhei duas vezes. Na temporada 16/17, vim para a China no meio da temporada e no final venceram com o Conte. Mas estive em mais de 14 ou 15 partidas.

Sendo assim, Oscar era parte de um bom elenco e jogou ao lado de grandes lendas do Chelsea. Nesse sentido, ele elegeu o zagueiro John Terry e também Frank Lampard e Eden Hazard como seu top três dos jogadores com quem atuou nos Blues.

Sem dúvidas, a tríade obteve bastante sucesso quando trabalhavam juntos. Mais ainda, Oscar exaltou a parceria com Hazard, que era nítida com o bom entrosamento dentro de campo. Logo, o brasileiro demonstrou reconhecimento ao belga e ao seu estilo de jogo:

Eu realmente gosto da maneira como Hazard joga. Jogamos muito bem juntos.

Porta-voz das camisas de peso

Durante suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, Oscar vestiu a camisa 11, mas abdicou da mesma após o retorno de Didier Drogba ao clube para uma segunda passagem, com o atacante da Costa do Marfim ansioso para retomar seu antigo número do time. Logo, Oscar optou pelo número 8. Sucessor de peso, sendo o primeiro jogador a ficar com essa camisa após a saída da lenda Frank Lampard no final de seu contrato.

Assim, o brasileiro comentou sobre os números que usou enquanto foi um Blue:

Fiquei muito orgulhoso de ter a camisa 8 depois de Lampard. Antes eu ficava muito orgulhoso de ter o camisa 11 porque quando cheguei peguei o número que era do Drogba que acabou de marcar na final da Champions League pelo clube e ele é um dos maiores artilheiros do campeonato. Já tinha um pouco de pressão com o número 11, mas fui muito bem e tentei jogar o meu futebol. Depois disso, pegando o número 8, também foi incrível porque eu era um grande fã de Lampard. Ele era um dos meus ídolos, então tentei fazer tudo o que aprendi com ele porque ele foi um dos melhores jogadores que jogou na lateral.

Mira em Mason Mount

Já que agora sabemos sobre o interesse de Oscar retornar às terras britânicas, ele ainda mira em nada mais, nada menos, que o menino Mount. O também meia ofensivo, chamou a atenção de Oscar após marcar um gol de vitória num jogo contra o Liverpool.

Já no último jogo de Frank Lampard no comando técnico do Chelsea, Mason Mount recebeu a braçadeira de capitão contra o Luton Town na FA Cup e continuou as boas performances sob o comando de Thomas Tuchel. As atuações do jovem tem chamado a atenção de Oscar que comentou sobre o estilo de jogo do camisa 19 dos Blues:

Eu gosto dele. Às vezes ele não joga como eu, mas às vezes eu o vejo e vejo um pouco de mim ali, porque também vim para o Chelsea quando era muito jovem e jogava bom futebol. Eu realmente gosto dele. Ele tem tudo que você precisa para melhorar. Ele marca gols, faz coisas importantes e sabe defender e atacar.

Em nota publicada em seu site oficial, os Blues lembram dos quatro anos e meio em que Oscar defendeu a equipe. Assim como conquistou os títulos do Campeonato Inglês, da Liga Europa e da Copa da Liga Inglesa. O clube também cita os 38 gols marcados por Oscar em 203 jogos, além de deixar claro que o jogador é muito querido por torcedores, funcionários e atletas da equipe principal.

A questão sobre se aposentar no Chelsea é, por vezes incerta, mas podemos considerar a probabilidade com base no que o jogador venha a apresentar no futuro próximo. Uma vez que o próprio reconhece que o clube inglês prioriza os atletas mais jovens.

