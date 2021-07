Opinião: contratações excessivas a altos valores?

Desde a compra do Chelsea por Roman Abramovich em 2003, o clube tem feito contratações importantes. Nesse meio tempo, algumas negociações atingiram valores extraordinários. Por exemplo, com o fim da punição da FIFA na janela de transferência de verão passada, o proprietário liberou 200 milhões de libras para contratações.

Muito se falou sobre a quantia liberada pelo russo. Houve críticas, por parte da mídia, de torcedores rivais e até mesmo de apoiadores dos Blues. Desde questionamentos à necessidade de gastar tanto em reforços, até críticas à postura do clube em liberar um orçamento tão alto em meio à crise gerada pela pandemia.

Entendo os questionamentos e acho válidos em certo sentido. Porém, não podemos esquecer que o Chelsea não pôde contratar por um ano. Enquanto isso, nesse mesmo tempo que os Blues foram punidos, outros grandes clubes europeus seguiram abrindo seus cofres e trazendo reforços de fora.

Cofre aberto após punição

Por outro lado, a punição serviu para conhecermos e valorizarmos mais os produtos da casa. Mais que isso, acredito que tenha aberto espaço para pensar um melhor aproveitamento dos jogadores de Cobham. O fato é que, agradando ou não, o orçamento de 200 milhões foi essencial.

Apesar do tempo para adaptação e encaixe, fora a pandemia e as instabilidades da temporada. Os reforços fortaleceram o time tanto defensiva como ofensivamente e tem tudo para render muito mais por bastante tempo. Além de que, no momento decisivo, a contratação mais cara da polêmica janela de verão deixou a marca mais importante, apenas 9 meses depois de sua chegada: o gol do bicampeonato da Europa.

Mas o Chelsea gasta muito mesmo?

Antes de entrar nos valores das negociações, os gastos do clube com reforços podem ser grandes, mas isso não é por acaso. O que não se pode dizer de certos rivais que quebram o fair play financeiro. A dupla Abramovich e Marina Granovskaia é bastante metódica quanto às contratações, além de os Blues serem um dos clubes mais ricos do mundo. Da mesma forma, tem bastante conhecimento no que diz respeito à venda de jogadores.

Abrindo os cofres

Enfim, a Goal fez um levantamento sobre os 100 jogadores mais caros de todos os tempos. A lista abre com os valores de €222mi e €145mi (mais 35 milhões em bônus) por Neymar e Kylian Mbappe respectivamente. Entre as 10 taxas de transferência mais caras, nenhuma delas foi paga pelos Blues. Do contrário, o 9º valor mais alto foi pago ao Chelsea pelo Real Madrid: 100 milhões de euros (mais 40 milhões em bônus) por Eden Hazard em 2019.

O valor mais alto pago pelos Blues aparece na 18ª posição: os €80mi da contratação do goleiro Kepa Arrizabalaga junto ao Athletic Club. Mesmo nunca tendo esse valor de mercado, a necessidade falou mais alto. Logo depois, o valor pago por Alvaro Morata: €78,9mi. Como 31ª taxa mais alta, os 70 milhões de euros (mais €9mi de bônus) por Havertz.

Em seguida, os valores de compra de Fernando Torres (€59mi) em 2011, Jorginho (€58,9mi) em 2018 e Ben Chilwell (€55,8mi) em 2020. Pouco depois, como 63º valor mais alto: os 53 milhões de euros pagos por Timo Werner. Então, na 88ª posição a taxa de €45mi que os Blues pagaram tanto por Tiemoue Bakayoko como por Mateo Kovacic.

Fechando a lista, como a 100ª contratação mais cara de todos os tempos: Andriy Schevchenko, jogador pelo qual o Chelsea pagou 43,9 milhões de euros ao AC Milan em 2006.

Marina masterclass: aulas de negociação

Por outro lado, diversos valores e nomes na lista foram pagos ao Chelsea. Em outras palavras, são de jogadores vendidos pelos Blues a outros clubes.

Marina Granovskaia tem a reputação dentro e fora do clube por ter bastante sucesso em negociar os contratos, bem como compras e vendas de jogadores. Nesse sentido, não é novidade que os Blues consigam bons negócios para si.

Após Hazard, aparece a venda de Diego Costa para o Atlético de Madrid por 66 milhões de euros. Na sequência, os valores de venda de mais dois brasileiros: David Luiz para o PSG (€62,5mi) e Oscar para o Shanghai SIPG (€60,3mi). Assim também, aparecem as transferências de Juan Mata e Nemanja Matic para o Manchester United, pelas quais o clube de Londres recebeu 46 e 44,7 milhões de euros respectivamente.

A novela Haaland

A contratação de Erling Haaland não é altamente necessária, mas é muito bem-vinda. Assim como é uma das prioridades para a diretoria da mesma forma que para Abramovich e para o técnico Thomas Tuchel. Sem dúvidas, o norueguês aumentaria a qualidade e as possibilidades ofensivas. Então, apesar da alta quantia pedida pelo Borussia Dortmund, o Chelsea parece pronto para investir.

Os números do jogador são absurdos. São recordes atrás de recordes e ainda tem 20 anos. São 57 gols e 15 assistências em 59 partidas pelos aurinegros. Seu talento, juntamente com sua juventude, indicam um futuro brilhante pela frente. Um futuro que gostaria de ver se concretizando em Stamford Bridge.

No entanto, ainda mantenho os pés no chão, em especial pelo valor demandado. Seria o novo recorde de transferência do clube, com a transferência girando em torno de €150mi. Em suma, acredito que a venda de Jadon Sancho possa ser um fator que leve Haaland a pressionar para sair.

Novela deve se estender

Porém, é preciso saber se Mino Raiola, empresário do jogador, estaria disposto a negociar a liberação do jogador junto ao Dortmund. E, mais que isso, saber se ele estaria disposto a negociar com o Chelsea. Raiola é conhecido por leiloar os jogadores que agencia e há rumores, também, sobre uma possível transferência da joia norueguesa para o Real Madrid.

Só nos resta confiar no clube e esperar. Uma coisa é certa, com o final da Euro 2020 e o início da pré-temporada as coisas vão começar a sair do papel. E com certeza aprenderam com o passado. Então, Marina vai afiada e as negociações podem demorar algum tempo mais. Por fim, é nítido que novos nomes devem chegar para integrar o elenco e logo menos deveremos saber quais.

