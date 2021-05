Azpilicueta levanta a Champions League e se torna uma lenda do Chelsea

No Chelsea desde agosto de 2012, César Azpilicueta é o símbolo de uma mudança de ciclo no time azul de Londres.

Atualmente com 31 anos, Azpilicueta conquistou todos os grandes títulos com a camisa do Chelsea, além disso, já completou mais de 400 jogos pelo clube.

Portanto, pode-se dizer que, simboliza um novo ciclo de sucesso – mesmo que atualmente o time esteja iniciando uma nova era.

História escrita

Em sete temporadas com o Chelsea, são duas Premier League, uma FA Cup, uma Copa da Liga, duas Europa Leagues e agora, uma UEFA Champions League.

Ao todo, são 429 partidas, 14 gols e 53 assistências, atuando em todas as funções defensivas, com treinadores e táticas diferentes. O que não muda nunca é a entrega em campo.

A glória que faltava

Para começar, o defensor espanhol se torna uma lenda por reunir alguns fatores necessários: identificação, tempo de clube, lealdade, talento e títulos.

Sobre as taças, Azpilicueta levantou, como capitão, a que faltava.

“No Chelsea, aprendi que disputamos tudo. Lutamos por cada jogo e cada troféu, e estou satisfeito por levantar o que faltava”.

Trabalho em equipe

Como um bom capitão, César Azpilicueta reconhece o trabalho de todo o grupo. O líder o time atribui a conquista até aos que não estiveram em campo.

“Foi uma temporada difícil, mas a terminamos da melhor maneira possível. Gostaria de mencionar todo o grupo. Apenas alguns de nós tivemos a sorte de estar em campo, mas a preparação do grupo, de todos, do pessoal, foi incrível e fez a diferença”.

“Esta vitória foi de todo o grupo. A preparação foi incrível, assim como a energia no vestiário. Eu sei como pode ser ficar de fora da equipe quando temos tanta competição no grupo, mas eles deram tudo de si pela equipe”.

“Graças aos meus companheiros de equipe e ao pessoal e a todos. Para mim, poder ter este momento é incrível”.

