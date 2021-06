The Athletic: Tchouaméni pode ser alternativa

Dentre as especulações para o mercado de transferências deste verão europeu, o meia francês Aurélien Tchouaméni, que atua na AS Monaco, aparece como um dos nomes que atraem o interesse do Chelsea. De acordo com o The Athletic, diante da incerteza quanto à venda de Declan Rice pelo West Ham, o jovem talento do Monaco atrai atenção e pode ser uma alternativa para os Blues.

Juventude e versatilidade

Aos 21 anos de idade, Tchouaméni é uma grande promessa do futebol mundial. O jogador chegou ao Monaco em janeiro de 2020 e em pouco tempo se tornou uma das peças principais do elenco de Niko Kovac. Sua grande presença no meio de campo é notável, seja como meia-central ou como volante. Por isso, é considerado um monstro para os torcedores franceses.

Forte e atlético, Tchouaméni também apresenta uma grande qualidade defensiva. Além da garra nas divididas de bola, o meia conduz bem ao ataque após recuperações de posse. Apesar de sua juventude, o meia já demonstra sua grande versatilidade e habilidade.

O francês é convocado para as Seleções de base de seu país desde 2015, passando desde a seleção sub-16 até a sub-21, totalizando 52 aparições pelas Seleções de base. E sem dúvidas, posteriormente, será um nome presente nas convocações de Didier Deschamps para Seleção Francesa.

Tchouaméni na temporada atual

O camisa 8 da AS Monaco atuou em 42 partidas pelo clube na temporada atual, sendo titular em 38 delas. Nesses jogos, marcou três gols e foi responsável por quatro assistências, somando todas as aparições no Campeonato Francês e na Copa da França.

Apesar de parecerem números pouco expressivos, o meia se destaca por seu posicionamento tático. O grande fator da temporada do meia do Monaco foram suas ações de recuperação de posse de bola e construção de jogadas. Em outras palavras, sua importância está para além dos números.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp