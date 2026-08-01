OFICIAL: Chelsea anuncia a contratação de Danny Welbeck

O Chelsea anunciou oficialmente neste sábado (1º) a contratação do atacante Danny Welbeck. Aos 35 anos, o jogador deixa o Brighton & Hove Albion e chega a Stamford Bridge para reforçar o elenco comandado por Xabi Alonso.

Welbeck assinou contrato válido até 2028 e se juntará ao restante do elenco dos Blues durante a pré-temporada.

Experiência para o ataque do Chelsea

A chegada de Danny Welbeck acrescenta experiência ao elenco do Chelsea. O atacante acumula 400 partidas na Premier League, além de experiência na Champions League e pela seleção inglesa.

Em suas primeiras palavras como jogador do Chelsea, Welbeck destacou o orgulho de vestir a camisa dos Blues e a ambição de conquistar títulos em Stamford Bridge.

“Quando você ouve falar do interesse do Chelsea, é algo que te enche de orgulho. Conhecendo a história do Chelsea, é um clube que quer conquistar títulos e trabalha para fazer isso em todas as temporadas.”

O atacante também revelou que já conhece alguns jogadores do atual elenco e destacou as conversas que teve com Xabi Alonso antes de acertar sua transferência.

“É uma grande honra chegar a um clube desta dimensão em um momento que parece realmente empolgante. Já conheço alguns dos jogadores e tive ótimas conversas com o treinador. Já sinto essa conexão.”

Welbeck completou afirmando que chega motivado para este novo capítulo da carreira.

“Ainda tenho esse fogo dentro de mim e estou pronto para dar tudo por este clube, para deixar todos no Chelsea e os torcedores orgulhosos.”

Uma carreira de peso na Premier League

Revelado pelo Manchester United, Welbeck ganhou espaço no time comandado por Sir Alex Ferguson e conquistou títulos importantes, incluindo a Premier League, duas Copas da Liga, duas Community Shields e o Mundial de Clubes de 2008.

Em setembro de 2014, transferiu-se para o Arsenal, onde permaneceu por cinco temporadas. Foram 32 gols em 126 partidas pelos Gunners, além das conquistas da FA Cup e da Community Shield.

Após deixar o Arsenal, passou pelo Watford antes de chegar ao Brighton & Hove Albion, onde se consolidou como uma das principais referências ofensivas da equipe.

Mesmo aos 35 anos, Welbeck manteve bom nível de produção ofensiva nas últimas temporadas. O atacante marcou 26 gols na Premier League nas últimas duas temporadas antes de acertar sua transferência para Stamford Bridge.

Experiência pela seleção inglesa

Danny Welbeck também possui uma longa trajetória pela seleção da Inglaterra. O atacante disputou 42 partidas e marcou 16 gols pela equipe principal inglesa.

Entre as principais competições internacionais de sua carreira estão a Euro 2012 e duas edições da Copa do Mundo.

Welbeck é Blue!

A contratação acrescenta ao elenco de Xabi Alonso um jogador amplamente acostumado ao futebol inglês e com experiência em grandes competições.

Além da possibilidade de contribuir dentro de campo, Welbeck chega a Stamford Bridge como um dos jogadores mais experientes do atual grupo dos Blues.

Com contrato até 2028, Danny Welbeck agora é oficialmente jogador do Chelsea.

Bem-vindo ao Chelsea, Danny!

Fonte: Chelsea FC