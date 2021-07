Moses deixa o Chelsea e assina com o Spartk Moscow

Nesta sexta-feira (2), o Spartak Moscow anunciou a contratação em definitivo do atacante Victor Moses. De antemão, é preciso dizer que o nigeriano assinou contrato até 2023. Segundo o site Football Transfers, a negociação rendeu ao Chelsea cerca de 4 milhões de libras. Contudo, a passagem de Moses pelos Blues pode ser dividida em alguns momentos.

Início promissor

Na sua primeira temporada pelo Chelsea, Moses fez 44 jogos, marcou 10 gols e deu 5 assistências. Dessa forma, o jogador foi peça importante ao longo da temporada 2012/2013 e acumulou boas atuações especialmente na campanha do título da Europa League.

Chegada de Mourinho e a era dos empréstimos

Logo depois, com a chegada do Special One o atleta não recebeu oportunidades. Assim sendo, foi emprestado aos rivais da Premier League. Nesse sentido, Moses foi cedido pela primeira vez na temporada 2013/2014, quando se transferiu para o Liverpool. Em seguida, passou a temporada 2014/2015 jogando no Stoke City e fechou esse ciclo de saídas no West Ham, entre 2015 e 2016.

O auge com Antônio Conte

Por outro lado, Moses viveu seus melhores dias no Chelsea sob o comando do italiano. Na temporada 2016/2017, Conte conseguiu encontrar uma maneira de encaixar a equipe na derrota por 3×0 para o Arsenal, no Emirates Stadium.

Após um 1º tempo, muito ruim, o italiano fez mudanças na equipe e viu o 3-5-2 responder de forma significativa. Do mesmo modo, uma das grandes virtudes daquela equipe era ter dois alas com boa estatura e muita força física. Sendo assim, Moses e Marcos Alonso tiveram um grande impacto no bom desempenho do time londrino.

Novo ciclo de empréstimos

Por fim, Moses voltou a perder espaço na equipe com a chegada de Maurizio Sarri. Dessa forma, em janeiro de 2019, o jogador voltou a ser emprestado. Dessa vez, para o Fernebahçe. Em janeiro de 2020, o nigeriano saiu da Turquia e foi cedido a Inter de Milão, onde reencontrou Antônio Conte.

Contudo, ainda houve tempo para o último empréstimo. Justamente para o Spartak Moscow onde Moses está desde agosto de 2020 e ficará pelo menos até o final da temporada 2022/2023.

Números gerais pelo Chelsea

128 gols

18 gols

13 assistências

Títulos

1Premier League

1 FA Cup

2 UEFA Europa League

