Lewis Bate se aproxima de acordo com o Leeds, afirma o The Athletic

De acordo com o jornalista Simon Jonhson do The Athletic, Chelsea e Leeds alcançaram um acordo para a transferência do meia Lewis Bate. Agora o Leeds precisa acertar com o jogador, apesar disso, a expectativa é de que os exames médicos sejam realizadas na quarta-feira (21). Na negociação, o Chelsea tentou inserir uma cláusula de recompra, mas sem sucesso.

Em 2020, o Chelsea tentou renovar com Bate que tinha contrato até junho de 2022, contudo, a negociação não avançou. Dessa forma, os Blues estão em uma situação desconfortável já que o atleta tem apenas mais um ano de contrato e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe em janeiro de 2022.

Por outro lado, o Leeds enfrenta a concorrência de times como Liverpool, Southampton e West Ham. Contudo, na negociação pesou o fato de ter mais chances entre os titulares no Leeds. Este inclusive foi um dos motivos que dificultaram a renovação, uma vez que o atleta sabia da dificuldade dos jovens de Cobham em obter um espaço no elenco principal do clube londrino.

