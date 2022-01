Lenda do Chelsea Women se despede após nove anos no clube

Na tarde desta segunda-feira (24), o Chelsea anunciou a saída de Carly Telford. Logo depois, o San Diego Wave, dos Estados Unidos, anunciou a goleira como novo reforço. A inglesa passou oito anos no clube e, nesse meio tempo, conquistou nove títulos. Além disso, Telford era a segunda jogadora com mais tempo no time do elenco atual, apenas atrás de Drew Spence. De acordo com o Chelsea, a goleira estará presente no jogo de quarta-feira, contra o West Ham, para se despedir dos fãs.

Um breve resumo da história de Telford com o Chelsea

A goleira inglesa chegou em Londres no ano de 2011, vinda do Leeds United. Na época, Telford já possuía experiência internacional e foi peça fundamental nos dois anos como blue. A atleta chegou a ser capitã da equipe na final da FA Cup de 2012, na qual o Chelsea perdeu para o Birmingham City.

No entanto, em outubro do mesmo ano, a goleira saiu por empréstimo para o Perth Glory, da Austrália. Ao retornar, em 2013, Emma Hayes optou por deixar a goleira sair. Assim, Telford ficou quatro anos com o Notts County. Porém, em 2017, a inglesa retornou ao Chelsea para jogar a Spring Series. Assim, desde então, faz parte do elenco blue, disputando a titularidade com outras goleiras, como Hedvig Lindahl e Ann-Katrin Berger.

Recentemente, Telford perdeu espaço no clube, com a chegada de Zećira Mušović para a reserva. Ainda assim, a atleta participou de alguns jogos nas últimas temporadas.

Once a Blue… Thanks for everything over the years, @CarlyTelford1! 👏💙 pic.twitter.com/jndwO6dcCJ — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 24, 2022

Sendo assim, a última partida da goleira e camisa número 28 do Chelsea Women pelo clube será nesta quarta-feira (26) contra o West Ham. A partida será em Kingsmeadow e terá início às 16h (horário de Brasília).

