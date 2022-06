Leeds aceita oferta do Chelsea por Raphinha

Nesta terça-feira (28), Fabrizio Romano confirmou que o Leeds United aceitou a oferta do Chelsea por Raphinha. De acordo com o jornalista, os valores da negociação devem girar entre 60 e 65 milhões de libras – com os bônus já inclusos. Agora, falta apenas o acerto com brasileiro que é agenciado por Deco, ex- jogador do Blues.

O jogador despertava o interesse de clubes como Arsenal e Barcelona. No entanto, a oferta do rival londrino foi rejeitada enquanto o clube catalão não tem condições financeiras de competir com os ingleses. Sendo assim, o Chelsea tem caminho livre para finalizar a contratação, sobretudo, pela atuação do novo proprietário do clube, Todd Boehly, nas negociações.

Sendo assim, vale ressaltar que Raphinha será a primeira contratação para o time masculino desde a venda do Chelsea. Enfim, além da chegada iminente do brasileiro, a imprensa noticia que o clube mantém na mira nomes como Mattthijs De Ligt, Milan Skriniar, Jules Koundé, Raheem Sterling, entre outros. Ao que tudo indica, os interesses levarão jogadores a deixar os Blues. Em relação à chegada do brasileiro, a expectativa é de que Hakim Ziyech, que interessa ao Milan, seja um dos nomes a deixar o clube.

Ficha Técnica

Nome completo: Raphael Dias Belloli

Idade: 25 anos

Altura: 1,76

Clubes da carreira: Avaí-SC, Vitória de Guimarães, Stade Rennes, Sporting e Leeds United

Números do Transfermarket

Gols: 57 (54 por clubes e 3 pela seleção)

Assistências: 32

Jogos disputados: 211

