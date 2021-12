Chelsea Women anuncia contratação de jovem russa

Na manhã desta quarta-feira (22), o Chelsea anunciou a chegada de Alsu Abdullina. De pronto, a atleta de 20 anos chega para atuar na ala esquerda das Blues, posição carente de reforço. Dessa forma, a promessa russa chega do Lokomotiv Moscow e assinou um contrato de dois anos e meio. Ou seja, até o final da temporada 2023/2024. A princípio, a jovem russa usará a camisa 27 e estará disponível na segunda metade desta temporada.

Quem é Alsu Abdullina?

Nascida em Aktyubinsky, Rússia, em 11 de abril de 2001, começou sua carreira profissional no Chertanovo Moscow, em 2017. Após quase três anos, se mudou para o Lokomotiv Moscow. Pelas Maquinistas, Abdullina jogou 46 partidas e marcou seis gols. Além disso, conquistou ambas liga e copa nacionais, bem como a supercopa. Mais ainda, a lateral já participou de jogos da Women’s Champions League. Portanto, apesar da idade, a jovem já tem experiência internacional, fazendo parte da seleção da Rússia desde 2017.

Taticamente, Abdullina atua em qualquer posição do lado esquerdo, desde lateral até ponta. Nesse sentido, possui características ofensivas, mas também com alta dedicação na defesa. Dessa forma, a jogadora chega para ajudar na posição que hoje é ocupada por Guro Reiten como ala-meio campista. Sendo titular ou não, a chegada traz para o elenco de Emma Hayes mais profundidade. Ao mesmo tempo que considera o futuro do time, uma vez que a jovem russa terá boa oportunidade de se desenvolver e ajudar o clube.

Novo passo na carreira e elogios de Emma Hayes

Junto a sua contratação, Abdullina demonstrou entusiasmo com a mudança para Londres e disse estar pronta para começar a treinar com suas novas companheiras de equipe:

“Estou muito feliz de me juntar ao Chelsea. Essa é uma grande mudança na minha vida, um novo desafio. Estou orgulhosa de fazer parte desse time, que possui tantas jogadoras excelentes. Quero continuar a me desenvolver como jogadora em Londres. Quero ajudar o time a vencer quantos títulos for possível“.

Da mesma forma, Hayes também comentou a chegada da jovem. A treinadora, por sua vez, destacou as expectativas para a jogadora no presente e também no futuro:

“Alsu é uma jovem jogadora muito boa que acumulou vários jogos por clube e seleção, incluindo vencer a liga algumas vezes com o Lokomotiv. Ela é uma jogadora muito versátil que pode jogar em qualquer posição na esquerda, dando mais profundidade ao elenco. Então, estamos ansiosas para ver como ele se desenvolve no nosso ambiente nos próximos anos”.

