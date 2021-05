Fikayo Tomori, Milan e Chelsea – Entenda a situação

Emprestado pelo Chelsea na janela de inverno, o zagueiro Fikayo Tomori conquistou a titularidade no AC Milan, que pode contratar o jogador por um passe fixado.

Mesmo sendo quinta opção no elenco sob o comando de Frank Lampard, boa parte dos torcedores dos Blues acreditam que essa pode ser uma perda considerável, pensando no futuro da equipe.

Detalhes do contrato

No contrato de empréstimo envolvendo Chelsea, Milan e Tomori, existe uma cláusula de opção de compra. Isso quer dizer que, caso seja do interesse do clube italiano, basta pagar um valor pré-estabelecido para ficar com o atleta.

Caso o Milan queira ativar a opção de compra, terá que desembolsar em torno de £25 milhões, mais £5 milhões em acréscimos.

Inicialmente, Fikayo Tomori ficaria seis meses na Itália, antes de retornar ao Chelsea. Mas isso pode mudar se a opção de compra for ativada.

Interesse dos italianos

A diretoria do Milan confirmou o interesse em manter Fikayo Tomori no elenco. Porém, o clube de Milão quer tentar reduzir o valor, apesar de diretoria do Chelsea não ceder, desejando receber o valor integral estipulado no contrato.

Em entrevista à Sky Sports Itália, o diretor esportivo Paolo Maldini, confirmou este interesse:

“Tomori é um bom talento e temos uma cláusula de opção de compra. O preço é muito alto. O Milan vai decidir no final desta temporada e vamos discutir isso com a diretoria do Chelsea.”

Além de Maldini, outros ídolos como Baresi e Ibrahimovic também elogiaram o zagueiro inglês.

Depende da vaga na Champions League?

Apesar do interesse existir, o clube de Milão precisa levar em consideração o lado financeiro. Os trinta milhões de Libras podem fazer com que a diretoria não consiga manter o zagueiro para a próxima temporada.

O jornalista Fabrizio Romano deu alguns detalhes em seu Twitter:

“O AC Milan tem a intenção de assinar com Fikayo Tomori do Chelsea em um acordo permanente, acionando a cláusula de compra, no caso de vaga garantida na UEFA Champions League. Fikayo ficaria ‘feliz’ em ficar”.

Aparentemente, o Milan precisaria do dinheiro desta classificação para conseguir contratar Tomori.

Atualmente, o Milan ocupa o terceiro lugar no Campeonato Italiano, com 72 pontos. Mas o quinto colocado é a Juventus, com 69 pontos ganhos.

Falha do Chelsea?

No momento da confirmação do empréstimo, no dia 22 de janeiro, Frank Lampard era o treinador do Chelsea.

Perguntado sobre a saída do defensor, Lampard explicou a situação:

“Acho que não há nenhum ‘quando começou a dar errado’, Fikayo é um jogador em desenvolvimento. Como um time, tivemos quatro zagueiros centrais no ano passado, e você não pode jogar quatro em um jogo”

“E é por isso que ele pode sair emprestado para seu desenvolvimento, ele é um jogador jovem e teve um enorme crescimento nas últimas duas ou mais temporadas desde que tenho trabalhado com ele, e isso continuará, e encontraremos o melhor caminho para isso”.

“Temos grandes planos para Fikayo no futuro”.

Porém, dias depois, Frank Lampard foi desligado do cargo, e Thomas Tuchel assumiu. O novo treinador mudou o sistema tático, e o time passou a jogar com um zagueiro a mais.

Sem mágoas, mas sem entender

Em fevereiro, Fikayo Tomori concedeu entrevista ao jornal ’The Telegraph’ e falou sobre sua transferência ao futebol italiano.

“Eu estava repentinamente fora do time e não sei bem o porquê. Só pensei que precisava trabalhar duro. Aí fui falar com o treinador e ele disse que é só treinar mais forte, então fiquei intrigado e pensei que sair era o que tinha que fazer”.

“Mentalmente foi difícil porque você só quer estar jogando e se sentir parte da equipe. Foi difícil para mim porque eu não estava me sentindo realmente parte da equipe e estava me perguntando o que tinha acontecido para não ficar sem jogar”.

Apesar da saída, Tomori falou em gratidão por Frank Lampard:

“Sempre serei grato pelas oportunidades que ele me deu. Talvez por causa da nossa história ele achou que eu aceitaria, mas da minha perspectiva, com aquela situação, parecia mais pessoal e difícil de entender. Logo após ingressar no Milan, ele me enviou uma mensagem positiva. Foi uma situação incomum – eu não estava mais no Chelsea e ele não era o treinador”.

