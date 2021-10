Chelsea Women emplaca cinco jogadoras indicadas à Bola de Ouro 2021

Nesta sexta-feira (08), a France Football anunciou as 20 indicadas à Bola de Ouro. Em síntese, nenhum time teve mais jogadoras na lista que o Chelsea, com cinco representantes (Barcelona também possui cinco). Nesse sentido, as atletas são: Magdalena Eriksson, Jessie Fleming, Pernille Harder, Sam Kerr e Fran Kirby. Dessa forma, alguns pontos que justifiquem as indicações podem ser destacados.

A capitã Eriksson

Primeiramente, zagueira Eriksson. A sueca teve papel fundamental na campanha histórica do Chelsea em 2020-21. A capitã blue figurou no time do campeonato da Women’s Super League e da Champions League. Além disso, Eriksson também esteve presente no elenco da Suécia, vice-campeão olímpico.

A jovem Fleming

Apesar de pouco jogar pelo Chelsea na última temporada, Fleming conseguiu a indicação. Isso porque a canadense fez parte do ouro olímpico inédito para seu país. Na campanha do Canadá, foi decisiva ao marcar gols contra Estados Unidos, na semifinal, e contra a Suécia, na final.

A excelente Harder

Na sua primeira temporada vestindo a camisa do Chelsea, a atacante esteve no top 10 de artilheiras da Women’s Super League 2020-21. Além disso, marcou gols decisivos na Champions, contra Wolfsburg e Bayern de Munique. Apesar de ficar “ofuscada” pela dupla Kerr-Kirby, Harder fez por merecer a indicação.

A artilheira Kerr

Agora, a goleadora Kerr. A australiana foi a artilheira da Women’s Super League 2020-21, além de dar sete assistências na competição. Nas Olimpíadas, Kerr liderou a Austrália para um excelente 4º lugar e foi vice artilheira do campeonato, com seis gols.

A incansável Kirby

Por fim, Kirby teve uma temporada de retorno dos sonhos. A inglesa, que ficou quase um ano parada por uma doença cardíaca, teve um excelente 2020 e 2021. Primeiramente, a camisa 14 foi a terceira maior goleadora na Women’s Super League. Também foi a líder em assistências e, dessa forma, recebeu o prêmio de melhor jogadora do campeonato. Kirby também foi a artilheira da Champions League, junto de Jenni Hermoso, do Barcelona.

