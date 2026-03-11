História do Chelsea FC: do clube de bairro ao campeão mundial e potência europeia

Fundado em 10 de março de 1905, em um pub chamado The Rising Sun, em frente a Stamford Bridge, o Chelsea Football Club nasceu como um projeto ousado para ocupar um estádio que ninguém queria e acabou se transformando em uma das maiores potências do futebol mundial.
A trajetória dos Blues atravessa dívidas, quase colapsos financeiros, eras de glamour, revoluções táticas e, sobretudo, um salto de patamar a partir dos anos 2000, que colocou o clube no topo da Inglaterra, da Europa e do futebol mundial. Ao longo de mais de um século de história, o Chelsea construiu uma identidade marcada por reinvenções constantes, gerações icônicas de jogadores e uma coleção crescente de títulos.
A fundação do Chelsea e o nascimento em Stamford Bridge (1905)
A história começa em 1896, quando o empresário Henry Augustus “Gus” Mears e seu irmão Joseph Mears compram Stamford Bridge, em Fulham Road, com a intenção de levar futebol de alto nível ao local.
A primeira ideia era alugar o estádio para o Fulham, mas um desacordo sobre valores de aluguel inviabilizou o plano. Por um momento, chegou-se a cogitar vender o terreno para uma companhia ferroviária. Foi então que o amigo Fred Parker sugeriu criar um clube próprio para utilizar o estádio.
Assim, em 10 de março de 1905, no pub The Rising Sun (hoje conhecido como The Butcher’s Hook), nasce oficialmente o Chelsea Football Club.
O nome foi escolhido em referência ao bairro vizinho de Chelsea, já que “Fulham” já estava em uso por outro clube da região. Outras opções consideradas incluíam London FC, Kensington FC e Stamford Bridge FC.
O Chelsea foi rapidamente aceito na Football League, ingressando diretamente na Segunda Divisão.
O primeiro treinador foi John Tait Robertson, jogador-treinador que também marcou o primeiro gol competitivo da história do clube, numa vitória por 1 a 0 sobre o Blackpool.
Em 1907, o Chelsea conquistou o acesso à Primeira Divisão, impulsionado pelos gols de George “Gatling Gun” Hilsdon, primeiro jogador a ultrapassar a marca de 100 gols pelo clube.
Entre guerras e o primeiro título inglês
Após a Primeira Guerra Mundial, o Chelsea voltou a se estabilizar na elite do futebol inglês.
Na temporada 1919–20, o clube alcançou seu melhor desempenho até então, terminando em 3º lugar na liga.
Mesmo assim, durante décadas o Chelsea alternou campanhas medianas e lutas contra o rebaixamento. Ainda assim, Stamford Bridge consolidou-se como um dos estádios mais populares do país.
Em 1935, um jogo contra o Arsenal recebeu mais de 80 mil torcedores, um recorde histórico para o estádio.
A grande virada esportiva da época veio com a chegada do técnico Ted Drake, em 1952. Drake modernizou o clube ao:
- reformular os métodos de treinamento
- melhorar a preparação física
- investir em jogadores jovens
- abandonar o antigo mascote “Pensioners”
O resultado foi histórico.
Na temporada 1954–55, liderado por Roy Bentley, o Chelsea conquistou seu primeiro título da Primeira Divisão inglesa, garantindo a taça com uma rodada de antecedência.
O clube foi convidado para disputar a recém-criada Copa dos Campeões da Europa, mas a Football League e a FA impediram a participação por temerem conflitos de calendário.
A geração de ouro dos anos 60 e 70
O início dos anos 60 marcou outra reinvenção do clube.
Em 1962, o escocês Tommy Docherty assumiu o comando e promoveu uma geração talentosa formada por:
- Peter Bonetti
- Ron Harris
- John Hollins
- Peter Osgood
- Eddie McCreadie
- Terry Venables
Com esse grupo, o Chelsea voltou à Primeira Divisão em 1963 e passou a disputar as primeiras posições.
A primeira grande conquista dessa geração veio em 1964–65, com a Copa da Liga Inglesa.
Poucos anos depois, chegaria um dos momentos mais icônicos da história do clube.
FA Cup de 1970
Na final contra o Leeds United, o Chelsea disputou uma das decisões mais duras da história da competição.
Após empate por 2 a 2 em Wembley, foi necessário um replay em Old Trafford, onde os Blues venceram por 2 a 1, conquistando sua primeira FA Cup.
O primeiro título europeu
Em 1971, o Chelsea conquistou seu primeiro título continental ao vencer a Recopa Europeia.
A final contra o Real Madrid, em Atenas, terminou empatada em 1 a 1, levando a um jogo de desempate, no qual o Chelsea venceu por 2 a 1.
Crise financeira e risco de desaparecer
A virada da década trouxe sérios problemas.
A construção da nova East Stand em Stamford Bridge gerou enormes dívidas para o clube, que coincidiram com uma crise econômica no Reino Unido.
Nos anos seguintes, o Chelsea enfrentou:
- rebaixamentos
- vendas de jogadores importantes
- conflitos internos
- violência de torcidas
- ameaça real de falência
Em 1975, o clube foi rebaixado e passou a oscilar entre divisões.
No fim dos anos 70, o Chelsea estava à beira de cair para a terceira divisão.
O renascimento nos anos 80 e 90
A salvação começou em 1982, quando Ken Bates comprou o clube por apenas 1 libra.
Além das dívidas, Bates também enfrentou uma longa batalha judicial para recuperar os direitos sobre Stamford Bridge, ameaçado por projetos imobiliários.
Dentro de campo, o técnico John Neal liderou a reconstrução.
Com um elenco barato, mas competitivo, formado por:
- Kerry Dixon
- Pat Nevin
- Nigel Spackman
- David Speedie
o Chelsea conquistou a Segunda Divisão em 1983–84, retornando à elite.
O Chelsea cosmopolita dos anos 90
Nos anos 90, o clube começou a mudar sua imagem.
A chegada de estrelas internacionais transformou o Chelsea em um dos times mais atraentes da Europa.
Entre os principais nomes estavam:
- Ruud Gullit
- Gianluca Vialli
- Gianfranco Zola
- Roberto Di Matteo
- Dan Petrescu
FA Cup de 1997
O Chelsea venceu o Middlesbrough por 2 a 0, encerrando um jejum de 26 anos sem a FA Cup.
Temporada histórica de 1998
Sob comando de Gianluca Vialli, o clube conquistou:
- Copa da Liga Inglesa
- Recopa Europeia
- Supercopa da UEFA
O Chelsea também entrou para a história ao escalar, em 1999, o primeiro time titular da Premier League composto apenas por estrangeiros.
A revolução Abramovich e a era dos supertimes
Em 2003, o empresário russo Roman Abramovich comprou o Chelsea e iniciou uma transformação radical.
Investimentos massivos permitiram a chegada de estrelas como:
- Didier Drogba
- Frank Lampard
- Petr Čech
- Claude Makélélé
- Ricardo Carvalho
- Ashley Cole
Com José Mourinho no comando, o Chelsea conquistou:
- Premier League 2004–05
- Premier League 2005–06
O clube passou a dominar o futebol inglês.
O Chelsea campeão da Europa
O maior objetivo do clube era conquistar a Champions League.
Ele finalmente chegou em 2012.
Na final contra o Bayern de Munique, o Chelsea empatou no fim com Didier Drogba e venceu nos pênaltis, conquistando sua primeira Liga dos Campeões.
Em 2021, o clube repetiu o feito.
Com Thomas Tuchel, o Chelsea venceu o Manchester City por 1 a 0 e conquistou sua segunda Champions League.
Títulos globais e a conquista da Copa do Mundo de Clubes de 2025
Após conquistar novamente a Europa, o Chelsea consolidou seu status global.
O clube já havia vencido o Mundial de Clubes da FIFA em 2021, completando a coleção de troféus internacionais.
Nos anos seguintes, os Blues continuaram ampliando sua galeria.
Em 2025, o Chelsea conquistou a Liga Conferência da UEFA, tornando-se um dos poucos clubes europeus a vencer todas as principais competições continentais organizadas pela UEFA.
No mesmo ano, o clube alcançou mais um marco histórico ao levantar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, reforçando sua posição entre as maiores potências do futebol mundial.
O título simbolizou a consolidação de mais de um século de evolução esportiva de um clube fundado em um pub londrino a um gigante global.
A nova era do Chelsea
Em 2022, sanções contra Roman Abramovich levaram à venda do clube.
O Chelsea foi adquirido por um consórcio liderado por Todd Boehly e Clearlake Capital, em uma negociação de cerca de 4,25 bilhões de libras.
A nova gestão iniciou um projeto focado em:
- contratação de jovens talentos
- investimento em infraestrutura
- fortalecimento da base
- possível expansão de Stamford Bridge
Títulos, ídolos e identidade do Chelsea
Hoje, o Chelsea é um dos clubes mais reconhecidos do futebol mundial.
Seu estádio, Stamford Bridge, tem capacidade aproximada de 41,8 mil torcedores e permanece no coração da identidade do clube.
Entre suas principais conquistas estão:
6 Campeonatos Ingleses / Premier League
8 FA Cups
5 Copas da Liga Inglesa
2 Champions League
2 Europa League
1 Liga Conferência da UEFA
2 Recopas da UEFA
2 Supercopas da UEFA
2 Mundiais de Clubes
A história do Chelsea foi construída por gerações marcantes de jogadores, como:
- Peter Osgood
- Peter Bonetti
- Gianfranco Zola
- Didier Drogba
- Frank Lampard
- John Terry
- Eden Hazard
Um clube que nunca parou de se reinventar
Mais de um século após sua fundação, o Chelsea deixou de ser apenas um clube londrino para se tornar uma marca global do futebol.
Sua trajetória é marcada por reinvenções constantes, superação de crises e conquistas históricas.
Do pub The Rising Sun, em 1905, à conquista da Copa do Mundo de Clubes de 2025, o Chelsea continua escrevendo capítulos importantes na história do futebol mundial.