História do Chelsea FC: do clube de bairro ao campeão mundial e potência europeia

Fundado em 10 de março de 1905, em um pub chamado The Rising Sun, em frente a Stamford Bridge, o Chelsea Football Club nasceu como um projeto ousado para ocupar um estádio que ninguém queria e acabou se transformando em uma das maiores potências do futebol mundial.

A trajetória dos Blues atravessa dívidas, quase colapsos financeiros, eras de glamour, revoluções táticas e, sobretudo, um salto de patamar a partir dos anos 2000, que colocou o clube no topo da Inglaterra, da Europa e do futebol mundial. Ao longo de mais de um século de história, o Chelsea construiu uma identidade marcada por reinvenções constantes, gerações icônicas de jogadores e uma coleção crescente de títulos.

A fundação do Chelsea e o nascimento em Stamford Bridge (1905)

A história começa em 1896, quando o empresário Henry Augustus “Gus” Mears e seu irmão Joseph Mears compram Stamford Bridge, em Fulham Road, com a intenção de levar futebol de alto nível ao local.

A primeira ideia era alugar o estádio para o Fulham, mas um desacordo sobre valores de aluguel inviabilizou o plano. Por um momento, chegou-se a cogitar vender o terreno para uma companhia ferroviária. Foi então que o amigo Fred Parker sugeriu criar um clube próprio para utilizar o estádio.

Assim, em 10 de março de 1905, no pub The Rising Sun (hoje conhecido como The Butcher’s Hook), nasce oficialmente o Chelsea Football Club.

O nome foi escolhido em referência ao bairro vizinho de Chelsea, já que “Fulham” já estava em uso por outro clube da região. Outras opções consideradas incluíam London FC, Kensington FC e Stamford Bridge FC.

O Chelsea foi rapidamente aceito na Football League, ingressando diretamente na Segunda Divisão.

O primeiro treinador foi John Tait Robertson, jogador-treinador que também marcou o primeiro gol competitivo da história do clube, numa vitória por 1 a 0 sobre o Blackpool.

Em 1907, o Chelsea conquistou o acesso à Primeira Divisão, impulsionado pelos gols de George “Gatling Gun” Hilsdon, primeiro jogador a ultrapassar a marca de 100 gols pelo clube.

Entre guerras e o primeiro título inglês

Após a Primeira Guerra Mundial, o Chelsea voltou a se estabilizar na elite do futebol inglês.

Na temporada 1919–20, o clube alcançou seu melhor desempenho até então, terminando em 3º lugar na liga.

Mesmo assim, durante décadas o Chelsea alternou campanhas medianas e lutas contra o rebaixamento. Ainda assim, Stamford Bridge consolidou-se como um dos estádios mais populares do país.

Em 1935, um jogo contra o Arsenal recebeu mais de 80 mil torcedores, um recorde histórico para o estádio.

A grande virada esportiva da época veio com a chegada do técnico Ted Drake, em 1952. Drake modernizou o clube ao:

reformular os métodos de treinamento

melhorar a preparação física

investir em jogadores jovens

abandonar o antigo mascote “Pensioners”

O resultado foi histórico.

Na temporada 1954–55, liderado por Roy Bentley, o Chelsea conquistou seu primeiro título da Primeira Divisão inglesa, garantindo a taça com uma rodada de antecedência.

O clube foi convidado para disputar a recém-criada Copa dos Campeões da Europa, mas a Football League e a FA impediram a participação por temerem conflitos de calendário.

A geração de ouro dos anos 60 e 70

O início dos anos 60 marcou outra reinvenção do clube.

Em 1962, o escocês Tommy Docherty assumiu o comando e promoveu uma geração talentosa formada por:

Peter Bonetti

Ron Harris

John Hollins

Peter Osgood

Eddie McCreadie

Terry Venables

Com esse grupo, o Chelsea voltou à Primeira Divisão em 1963 e passou a disputar as primeiras posições.

A primeira grande conquista dessa geração veio em 1964–65, com a Copa da Liga Inglesa.

Poucos anos depois, chegaria um dos momentos mais icônicos da história do clube.

FA Cup de 1970

Na final contra o Leeds United, o Chelsea disputou uma das decisões mais duras da história da competição.

Após empate por 2 a 2 em Wembley, foi necessário um replay em Old Trafford, onde os Blues venceram por 2 a 1, conquistando sua primeira FA Cup.

O primeiro título europeu

Em 1971, o Chelsea conquistou seu primeiro título continental ao vencer a Recopa Europeia.

A final contra o Real Madrid, em Atenas, terminou empatada em 1 a 1, levando a um jogo de desempate, no qual o Chelsea venceu por 2 a 1.

Crise financeira e risco de desaparecer

A virada da década trouxe sérios problemas.

A construção da nova East Stand em Stamford Bridge gerou enormes dívidas para o clube, que coincidiram com uma crise econômica no Reino Unido.

Nos anos seguintes, o Chelsea enfrentou:

rebaixamentos

vendas de jogadores importantes

conflitos internos

violência de torcidas

ameaça real de falência

Em 1975, o clube foi rebaixado e passou a oscilar entre divisões.

No fim dos anos 70, o Chelsea estava à beira de cair para a terceira divisão.

O renascimento nos anos 80 e 90

A salvação começou em 1982, quando Ken Bates comprou o clube por apenas 1 libra.

Além das dívidas, Bates também enfrentou uma longa batalha judicial para recuperar os direitos sobre Stamford Bridge, ameaçado por projetos imobiliários.

Dentro de campo, o técnico John Neal liderou a reconstrução.

Com um elenco barato, mas competitivo, formado por:

Kerry Dixon

Pat Nevin

Nigel Spackman

David Speedie

o Chelsea conquistou a Segunda Divisão em 1983–84, retornando à elite.

O Chelsea cosmopolita dos anos 90

Nos anos 90, o clube começou a mudar sua imagem.

A chegada de estrelas internacionais transformou o Chelsea em um dos times mais atraentes da Europa.

Entre os principais nomes estavam:

Ruud Gullit

Gianluca Vialli

Gianfranco Zola

Roberto Di Matteo

Dan Petrescu

FA Cup de 1997

O Chelsea venceu o Middlesbrough por 2 a 0, encerrando um jejum de 26 anos sem a FA Cup.

Temporada histórica de 1998

Sob comando de Gianluca Vialli, o clube conquistou:

Copa da Liga Inglesa

Recopa Europeia

Supercopa da UEFA

O Chelsea também entrou para a história ao escalar, em 1999, o primeiro time titular da Premier League composto apenas por estrangeiros.

A revolução Abramovich e a era dos supertimes

Em 2003, o empresário russo Roman Abramovich comprou o Chelsea e iniciou uma transformação radical.

Investimentos massivos permitiram a chegada de estrelas como:

Didier Drogba

Frank Lampard

Petr Čech

Claude Makélélé

Ricardo Carvalho

Ashley Cole

Com José Mourinho no comando, o Chelsea conquistou:

Premier League 2004–05

Premier League 2005–06

O clube passou a dominar o futebol inglês.

O Chelsea campeão da Europa

O maior objetivo do clube era conquistar a Champions League.

Ele finalmente chegou em 2012.

Na final contra o Bayern de Munique, o Chelsea empatou no fim com Didier Drogba e venceu nos pênaltis, conquistando sua primeira Liga dos Campeões.

Em 2021, o clube repetiu o feito.

Com Thomas Tuchel, o Chelsea venceu o Manchester City por 1 a 0 e conquistou sua segunda Champions League.

Títulos globais e a conquista da Copa do Mundo de Clubes de 2025

Após conquistar novamente a Europa, o Chelsea consolidou seu status global.

O clube já havia vencido o Mundial de Clubes da FIFA em 2021, completando a coleção de troféus internacionais.

Nos anos seguintes, os Blues continuaram ampliando sua galeria.

Em 2025, o Chelsea conquistou a Liga Conferência da UEFA, tornando-se um dos poucos clubes europeus a vencer todas as principais competições continentais organizadas pela UEFA.

No mesmo ano, o clube alcançou mais um marco histórico ao levantar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, reforçando sua posição entre as maiores potências do futebol mundial.

O título simbolizou a consolidação de mais de um século de evolução esportiva de um clube fundado em um pub londrino a um gigante global.

A nova era do Chelsea

Em 2022, sanções contra Roman Abramovich levaram à venda do clube.

O Chelsea foi adquirido por um consórcio liderado por Todd Boehly e Clearlake Capital, em uma negociação de cerca de 4,25 bilhões de libras.

A nova gestão iniciou um projeto focado em:

contratação de jovens talentos

investimento em infraestrutura

fortalecimento da base

possível expansão de Stamford Bridge

Títulos, ídolos e identidade do Chelsea

Hoje, o Chelsea é um dos clubes mais reconhecidos do futebol mundial.

Seu estádio, Stamford Bridge, tem capacidade aproximada de 41,8 mil torcedores e permanece no coração da identidade do clube.

Entre suas principais conquistas estão:

6 Campeonatos Ingleses / Premier League

8 FA Cups

5 Copas da Liga Inglesa

2 Champions League

2 Europa League

1 Liga Conferência da UEFA

2 Recopas da UEFA

2 Supercopas da UEFA

2 Mundiais de Clubes

A história do Chelsea foi construída por gerações marcantes de jogadores, como:

Peter Osgood

Peter Bonetti

Gianfranco Zola

Didier Drogba

Frank Lampard

John Terry

Eden Hazard

Um clube que nunca parou de se reinventar

Mais de um século após sua fundação, o Chelsea deixou de ser apenas um clube londrino para se tornar uma marca global do futebol.

Sua trajetória é marcada por reinvenções constantes, superação de crises e conquistas históricas.

Do pub The Rising Sun, em 1905, à conquista da Copa do Mundo de Clubes de 2025, o Chelsea continua escrevendo capítulos importantes na história do futebol mundial.