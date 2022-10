Pré-jogo: Reds e Blues se enfrentam com foco no top 4

Neste sábado (22), às 13h30 (horário de Brasília), o Chelsea faz seu segundo confronto com outra equipe do Big 6 na temporada. Os Blues, desta vez, receberão o Manchester United em Stamford Bridge e jogarão pela vaga na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Logo, o confronto trará uma rivalidade extra para campo – apesar de ainda ter muita água para rolar no campeonato. Mais ainda, será a estreia de Graham Potter como treinador dos Blues contra um dos seis grandes da Inglaterra.

Atualizações sobre o elenco e o confronto

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), disponível no site do clube, o treinador do Chelsea atualizou a mídia sobre a situação do elenco para a partida. Desta vez, nenhuma surpresa para a torcida ou para os jornalistas. Ou seja, além de Reece James, N’Golo Kanté e Wesley Fofana, que já estavam desfalcando a equipe nas últimas semanas, não há nenhuma outra lesão no elenco.

Nesse sentido, Potter atualizou sobre a situação de Conor Gallagher, que foi substituído ainda no início do primeiro tempo na partida contra o Brentford no meio de semana:

“Conor treinou hoje então está recuperado. Ficaremos de olho nele pelas próximas 24 horas. Logo, além das ausências de longo prazo, estamos na mesma“.

Condição de Reece James

Com a Copa do Mundo chegando, a possível ausência do lateral/ala do Chelsea na Seleção Inglesa é, sem dúvidas, uma grande dor de cabeça para Gareth Southgate. Ao mesmo tempo que é uma preocupação para os torcedores dos Blues, já que é nítida a falta que o camisa 24 faz no time.

Sendo assim, Potter aproveitou o espaço da coletiva para dar algumas informações sobre a condição de James. Em especial sobre seu processo de recuperação após a cirurgia no joelho:

“Reece ficará com um imobilizador por quatro semanas, o que é essencial para estabilizar o joelho. Então, ele partirá para a reabilitação. Isso deve durar, como dissemos, oito semanas. Essas são as novidades“.

O comandante também deu um panorama geral sobre a questão das lesões, algo que vem afetando o Chelsea com frequência há algum tempo, falando a partir a perspectiva dos jogadores. Potter reforçou que não tem muito o que fazer para acelerar os processos, mas que é necessário dar o apoio necessário. Sobretudo por conta da vontade dos jogadores de estarem envolvidos a todo o momento.

“[Lesão] É uma daquelas coisas que você precisa focar naquilo que você pode controlar. Focar na reabilitação, um dia de cada vez. As coisas melhoram e então você pode seguir em frente“, refletiu o técnico.

Situação contratual de N’Golo Kanté

Potter também comentou sobre outro atleta que é desfalque após passar por cirurgia recentemente. O treinador insistiu que seu foco é ajudar no retorno do francês, sem pensar à frente em relação ao contrato. “A coisa mais importante para nós e para mim é ajudá-lo a estar em forma. É esse o foco”, disse.

“Ele tem um longo caminho pela frente então temos que garantir que ele será tratado da maneira correta. Nós o ajudamos a voltar bem e quando ele estiver aproveitando seu futebol podemos pensar em coisas assim”.

Suspensão de Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, confirmou que Cristiano Ronaldo não estará disponível para o confronto por razões disciplinares, tendo deixado o banco do time mais cedo na partida anterior ao não ser escolhido para entrar em campo. Perguntado a respeito do assunto, Potter comentou:

“Eu não tenho realmente como comentar porque não sei todos os detalhes, mas ele [Erik ten Hag] mostrou sua posição. Às vezes você precisa fazer isso e então precisa que o clube apoia. Por fora é o que aconteceu. É difícil para mim comentar porque não sei o real contexto, não sei o que realmente aconteceu. Não quero ir além dessas coisas. Parte do trabalho é tomar decisões que são difíceis mas isso é normal”, finalizou.

Ficha técnica

Chelsea FC x Manchester United FC

Premier League 2022/23 – 13ª rodada

Estádio Stamford Bridge – Sábado, 22 de outubro às 13h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Star+

Árbitro principal: Stuart Attwell (Inglaterra)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp